11 op 30 maar "Stuivenberg niet ter discussie"

Ook tegen Moeskroen slaagde Racing Genk er zaterdagavond niet in om de drie punten thuis te houden. Genk verzamelde wat kansen maar miste overtuiging om Moeskroen opzij te zetten. Sterker nog: de Limburgers moesten tot in het slot wachten om een puntje veilig te stellen. 11 op 30 lezen we in het tussentijdse rapport. Een dikke buis, maar het Genkse bestuur blijft kalm. "Albert Stuivenberg staat niet ter discussie", zei CEO Patrick Janssens gisteren. "Van een crisisberaad was geen sprake. Wij zagen zaterdag in grote mate het voetbal dat we willen zien. Dominant en met veel kansen, alleen het resultaat valt tegen. We zijn ontgoocheld over onze positie in het klassement, maar het heeft geen zin om in het heetst van de strijd de hakbijl boven te halen en Stuivenberg te ontslaan. Net nu mogen we ons niet laten leiden door emoties. We hopen vooral snel meer punten te pakken." Met wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge voor de boeg let Genk best op dat het niet in de degradatiezone verzeild geraakt.

De supporters van Genk zijn murw geslagen. Woede heeft plaatsgemaakt voor gelatenheid en desillusie. "Het is half oktober en we moeten vaststellen dat het seizoen voorbij is voor ons", zegt Rudy Claessens, voorzitter van de Genkse supportersvereniging. "Heel erg, want dit is de meest talentvolle kern die wij de laatste tien jaar in Genk gehad hebben. Voor het seizoen klonk het dat de top drie een must was, maar als er nu niet wordt ingegrepen halen we zelfs play-off 1 niet." Trainer Stuivenberg is volgens Claessens zeker niet de enige die schuld heeft aan de malaise. "Dat het op is tussen de groep en de coach lijkt mij duidelijk, dat gevoel had ik voor Eupen al. Maar ik vind ook dat CEO Patrick Janssens zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Hij heeft destijds een vurig pleidooi gehouden bij de raad van bestuur waarom Stuivenberg de ideale coach was voor Genk. Terwijl velen de wenkbrauwen fronsten heeft hij doorgeduwd, dan moet hij nu ook zijn conclusies trekken."

