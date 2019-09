“Ze zochten een zwarte met dreadlocks”: Genk-aanvaller Ndongala beschuldigd van diefstal in H&M Redactie

11 september 2019

13u23 2 RC Genk Dieumerci Ndongala, flankaanvaller van Genk, beleefde gisteren een erg naar moment. De Congolees werd verdacht van diefstal in de H&M in Vilvoorde en werd staande gehouden door de politie. Op zijn Instagramaccount doet Ndongala (28) het misverstand uit de doeken. “Ze zochten ‘een zwarte met dreadlocks’. Dit laat ik niet zo”. H&M biedt de speler verontschuldigingen aan.

“Ik ging wat dingen kopen voor de kinderen in H&M, ondanks dat ik niet echt van die winkel hou”, opent de international van Congo. Tot hij, na alles betaald te hebben, bij het buitengaan door een politiepatrouille plots bevolen werd halt te houden. “De mevrouw van de winkel had hen gebeld. Ik ben gefouilleerd en mijn zak werd gecheckt. Maar ik heb niks gestolen. Dit is een schande. Nadat alles uitgeklaard was, heb ik mijn gekochte spullen teruggegeven en mijn geld teruggeëist.” Mogelijk dient de voetballer klacht in tegen H&M.

Via woordvoerster Marianne Nerinckx biedt H&M verontschuldigingen aan Ndongala aan. “In die winkel in Vilvoorde hebben we de laatste tijd veel last van diefstallen. De politie heeft daarop gezegd dat we hen direct moesten verwittigen als er zich nog eens iets voordeed. Meneer Ndongala zou zich verdacht gedragen hebben en dus hebben we meteen de politie gebeld. Maar na controle door de agenten bleek dat hij betaald had.”