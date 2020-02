Thomas Didillon speelt bij Genk niet om ongelijk Anderlecht te bewijzen: “Maar het was een zware klap toen ik na één match geslachtofferd werd” Kjell Doms

21 februari 2020

12u00 0 Racing Genk Van revanchegevoelens is geen sprake. Thomas Didillon (24) speelt niet bij Genk om het ongelijk van Anderlecht te bewijzen. “Maar ik wil wel tonen dat Genk de juiste keuze heeft gemaakt door mij aan te trekken.”

Thomas, je bent nu een maand in Genk. Verloopt alles zoals je had gehoopt?

Didillon: (lacht) “Of ze hier tevreden zijn van mij vraag je best aan de technische staf en aan mijn ploegmakkers. Ik ben gelukkig. Ik speel opnieuw en ik heb het gevoel dat ik deze jonge talentvolle groep iets kan bijbrengen. Ik krijg de kans om samen te werken met Guy Martens. Hij werkt totaal anders, dan elke andere keeperstrainer waarmee ik ooit heb samengewerkt. Ik begrijp hoe langer hoe meer waarom Genk zo’n rijke geschiedenis van goede doelmannen heeft.”

Hoe kijk je terug op het eerste deel van het seizoen, waarin je maar één wedstrijd speelde voor Anderlecht.

“Ik ben ontgoocheld. Als kleine jongen droom je ervan om profvoetballer te worden. Niet om op de bank te zitten, maar om te spelen. In de zomer kon ik naar een Franse topclub, maar ik koos ervoor om bij Anderlecht te blijven. Dan is het een zware klap wanneer je na één speeldag geslachtofferd wordt. Op dat moment had ik twee keuzes: ofwel probeerde ik de boel te verzieken ofwel hield ik me koest en werkte ik hard om klaar te zijn als er zich een nieuwe kans aanbood. Ik heb voor het tweede gekozen.”

Heb je ooit een uitleg gekregen van Vincent Kompany?

“Kijk, een nieuwe trainer is vrij om de keuzes te maken die hij het best acht voor het team. Ik heb mijn mening gegeven, hij de zijne. Ik had er een heel sterk seizoen opzitten, dus ik had het gevoel dat ik meer krediet verdiende dan ik heb gekregen. Er is wel steeds een dialoog geweest en dat apprecieer ik. Ook al ben ik het niet eens met de redenen waarom ik aan de kant ben geschoven.”

Je voetbalspel was niet goed genoeg.

“Dat is het mooie aan voetbal. Iedereen mag zijn mening hebben. Ik ben gewoon blij dat ik mijn kwaliteiten kan tonen bij Racing Genk.”

Ik heb geen revanchegevoelens tegenover Anderlecht Thomas Didillon

Hebben die opmerkingen over je matig voetenwerk je niet gekraakt?

“Heb jij het gevoel dat hier iemand voor je zit die gekraakt is? Als ik gekraakt zou zijn, dan zou ik ook niet in staat zijn om hier vanaf het eerste moment te presteren.”

Je kunt Anderlecht straks uit play-off 1 houden, is dat een extra motivatie?

“Neen, in geen geval. Ik speel voor Genk en ik zal alles voor Genk doen, maar dat staat los van Anderlecht. Ik heb ook geen revanchegevoelens. Dat zou willen zeggen dat ik in het verleden leef en dat doe ik niet. Ik speel niet om het ongelijk van Anderlecht te bewijzen, maar het gelijk van Genk door mij een nieuwe kans te geven. Dat is een kleine, maar belangrijke nuance.”

Het idee leeft dat je wél een negatieve invloed had op de kleedkamer.

“Ik heb gelezen dat ik met een aantal jonge spelers van Anderlecht zou hebben aangezet om op café te gaan en dergelijke. Ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen. Dat doet pijn. Al mijn hele carrière probeer ik een voorbeeld te zijn voor de jeugd en te tonen dat voetballes ook maar gewone mensen zijn, dan is het niet prettig om dergelijke zaken te lezen.”

Ik heb nooit op eigen houtje beslist om niet op de bank te zitten Thomas Didillon

Je zou volgens sommigen ook een aantal keren geweigerd hebben om op de bank te zitten.

“Nonsens. De keren dat ik niet op de bank zat, was dat in samenspraak met de technische staf. Ik heb nooit op eigen houtje beslist om niet op de bank te zitten.”

Je bent nog steeds eigendom van Anderlecht, zie jij je ooit nog voor hen spelen.

“Zolang ik bij hen onder contract lig, bestaat die kans. Ik heb op dit moment niet de luxe om zelf over mijn toekomst te beslissen. Genk heeft een aankoopoptie. Ik zal ten gepaste tijden samenzitten met het bestuur en bekijken wat voor alle partijen het beste is.”

Voor je naar Genk kwam, stond je ook dichtbij een overeenkomst met New York Red Bulls.

“Dat klopt. In Amerika loopt het seizoen van maart tot november, dat zou niet veel aan mijn situatie veranderd hebben. Dan zou ik in november teruggekeerd zijn naar Anderlecht als derde doelman. De club sprak me wel aan, maar de timing zat niet juist.”

Hoe beoordeel je de evolutie van Hendrik Van Crombrugge?

“Hendrik is gewoon een geweldige doelman. Hij toont waarom hij zijn plaats bij een Belgische topclub waard is. Het is niet omdat mijn situatie veranderd is door zijn komst, dat ik hem iets kan verwijten. Ik heb veel respect voor hem.”

Als Genk straks naast play-off 1 grijpt, mag het dan Anderlecht zijn voor jou.

“Ik ga er alles aan doen om Genk aan een play-off 1 ticket te helpen. Dat is mijn ambitie.”

