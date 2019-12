“Noorse middenvelder Thorstvedt is op weg naar RC Genk” Redactie

31 december 2019

Kristian Thorstvedt, een Noorse middenvelder van 20, is op weg naar RC Genk. Dat melden diverse Noorse media. Thorstvedt was het voorbije seizoen in zijn vaderland actief bij Viking Stavanger, dat op de vijfde plaats eindigde - in Noorwegen liep de competitie begin december af - en de beker veroverde. Viking zou het Genkse bod op Thorstvedt aanvaard hebben, de jonge middenvelder zou eerstdaags tekenen. Ook Red Bull Salzburg toonde interesse.

Thorstvedt was het voorbije seizoen bij Viking goed voor tien goals en twee assists. Ook bij de nationale U21 van zijn land gooide de middenvelder met vier goals in zes duels hoge ogen. Bij RC Genk treft hij zijn landgenoot Sander Berge, één van de schaarse sterkhouders bij de landskampioen dit seizoen. Kristian Thorstvedt is de zoon van Erik Thorstvedt, een in eigen land gerenommeerd doelman die liefst 97 keer het Noorse doel verdedigde.