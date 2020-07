Racing Genk wint makkelijk van Union, flauw debuut Dessers na pauze LUVM

15 juli 2020

18u53 1 Belgisch voetbal Racing Genk won makkelijk zijn openingswedstrijd van deze voorbereiding tegen Union (3-1). Het debuut van Cyriel Dessers na de pauze was eerder flauwtjes.

Na het uitstellen van de oefenpartijen tegen Termien en AA Gent, kon Racing Genk er eindelijk aan beginnen. Union-coach Felice Mazzu zag bij zijn terugkeer in de Luminus Arena hoe zijn nieuwe manschappen weinig konden inbrengen tegen de Limburgers tijdens een goeie eerste helft van de thuisploeg. Zijn collega Hannes Wolf liet Stephen Odey in de spits starten en die strooide kwistig met assists. Halfweg de eerste helft ging hij goed de diepte in op een verre bal van Dewaest en na een dribbel voorbij twee Union-verdedigers kon Paintsil zijn voorzet netjes met rechts afwerken. Even voorbij het halfuur opende Odey dan weer goed voor Daehli, die doelman Anthony Morris tegenvoets nam. Tussen beide treffers in hield Morris een slecht getrapte penalty van diezelfde Daehli uit zijn netten, na een duwfout op Ito. In het zicht van de rust moest Morris zich toch een derde keer gewonnen geven, toen Paintsil de defensie openreet en perfect besloot.

Union, dat zijn eerste oefenmatch tegen provincialer Crossing Schaarbeek verloor (0-1), herpakte zich na de pauze. Bij Genk kwam Danny Vukovic, voor het eerst na zijn lange inactiviteit, de foutloze Maarten Vandevoordt aflossen, maar de Australiër moest al snel het leer uit zijn netten vissen. Tegen de strafschop van Unda, na handspel van Jhon Lucumi, was Vukovic kansloos. Aan de overzijde van het terrein mocht topaankoop Cyriel Dessers halfweg debuteren van Wolf, maar verder dan een goeie deviatie (naast) kwam de topschutter van het voorbije seizoen in de Eredivisie niet.

Racing Genk (1e helft): Vandevoordt - Maehle, Dewaest, Adewoye, Uronen - Wouters, Daehli, Hrosovsky - Ito, Odey, Paintsil.

(2e helft): Vukovic - De Norre, Cuesta, Lucumi, Borges Neto - Oyen, Nygren, Sierra, Bongonda - Dwomoh, Dessers.

Doelpunten: 22' Paintsil (1-0), 34' Daehli (2-0), 43' Paintsil (3-0), 53' Unda (strafschop, 3-1).