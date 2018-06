Racing Genk treft Fola Esch (Lux), Europa (Gib) of Pristina (Kos) in 2e kwalificatieronde Europa League TLB

20 juni 2018

15u30

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Racing Genk neemt het in de tweede kwalificatieronde van de Europa League (heen: 26 juli, terug: 2 augustus) op tegen het Luxemburgse Fola Esch, het Gibraltarese Europa of het Kosovaarse Pristina. De heenwedstrijd vindt plaats in Genk, de terugwedstrijd in Luxemburg, Gibraltar of Kosovo.

Het aantal tegenstanders van de Limburgers werd bij de loting door de UEFA slechts herleid tot drie. Genk moet in eerste instantie afwachten wat het resultaat wordt tussen het Gibralterese Europa en het Kosovaarse Pristina in de voorronde voor kleine voetballanden (heen: 28 juni, terug 5 juli). Vervolgens moeten de manschappen van coach Philippe Clement uitkijken of de winnaar daarvan kan stunten tegen het Luxemburgse Fola Esch in de eerste kwalificatieronde van de Europa League (heen: 12 juli, terug 19 juli).

De andere Belgische teams die zich plaatsten voor Europees voetbal mogen nog even op hun lauweren rusten. AA Gent start als reekshoofd in de derde voorronde van de Europa League (loting: 23 juli, heen: 9 augustus, terug: 16 augustus), terwijl Anderlecht rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de tweede Europese beker (loting: 31 augustus). In de Champions League is landskampioen Club Brugge zeker van de poulefase (loting: 30 augustus), Standard wacht als niet-reekshoofd een zware dobber in de derde voorronde van het kampioenenbal (loting: 23 juli, heen: 7-8 augustus, terug: 14 augustus). Maar de Rouches zijn bij verlies wel zeker van het vangnet van de groepsfase in de Europa League.