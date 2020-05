Racing Genk krijgt hoogste bedrag van solidariteitsfonds, ook Anderlecht en KV Mechelen verwerven mooie som GVS

18 mei 2020

10u42 8 Belgisch voetbal Met een minimumbedrag van 843.000 euro ontvangt Racing Genk de hoogste som uit de solidariteitsbijdragen. Ook Anderlecht en KV Mechelen krijgen een mooie compensatie. Cercle Brugge en Waasland-Beveren plaatsten hun spelers op technische werkloosheid en krijgen... niks.

Ook over de solidariteitsbijdragen werd vorige week vrijdag op de Algemene Vergadering van de Pro League gestemd. Sommige clubs wilden een compensatie voor een gemist Europees ticket dat ze mogelijk nog konden binnenhalen. Anderlecht kaartte het idee als eerste aan, KRC Genk volgde het standpunt. De compensaties werden finaal met een meerderheid van 50 procent goedgekeurd: Europees spelende ploegen staan een deel af aan de niet-Europees spelende clubs.

Uiteindelijk werd beslist dat elke 1A-ploeg recht heeft op 200.000 euro en elke 1B-club op 100.000 euro. KV Mechelen, Racing Genk en Anderlecht - die streden om de laatste plek in play-off 1 en zo nog kans hadden op een Europees ticket - krijgen daar een bedrag van 500.000 euro bovenop. Áls de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp niet kan doorgaan, krijgt de Great Old nog eens 300.000 euro extra. Bovendien wordt nog eens 143.000 euro voorzien voor elke ploeg die op de 30ste speeldag de recette van een thuismatch zag verloren gaan. Merk op: Cercle Brugge en Waasland-Beveren krijgen geen solidariteitsbijdrage, omdat de spelers op een technische werkloosheid staan. Zij moeten het dus stellen met... nul euro.

Wie alles samen legt, ziet dat KRC Genk (200.000 euro + 500.000 euro + 143.000 euro) met in totaal 843.000 euro de hoogste som ontvangt. KV Mechelen en Anderlecht volgen met elk 700.000 euro. Onderaan dit artikel vindt u elk bedrag per club.

Het geld is afkomstig van de Belgische Voetbalbond en van de ploegen die Europees spelen. De KBVB draagt 1.250.000 euro bij. Club Brugge staat tien procent af van het startgeld uit de Champions League, AA Gent zal hetzelfde doen als het de kwalificatierondes van het kampioenenbal overleeft. Charleroi of Antwerp - afhankelijk van de bekerfinale - staan dan weer een deel af van de Europa League. En de niet-Europees spelende ploegen supporteren best mee, want de sommen kunnen nog oplopen als deelnemers verder doorstoten op het Europese toneel.

Inkomsten solidariteitsbijdrage per club in euro

Racing Genk: 840.000

Anderlecht: 700.000

KV Mechelen: 700.000

Antwerp: 340.000 of 640.000 afhankelijk van plaatsvinden bekerfinale

STVV: 340.000

Zulte Waregem: 340.000

Eupen: 340.000

Standard: 200.000

Moeskroen: 200.000

KV Kortrijk: 200.000

KV Oostende: 200.000

OHL: 100.000

Beerschot: 100.000

Westerlo: 100.000

Union: 100.000

Lommel: 100.000

Cercle Brugge: 0

Waasland-Beveren: 0

