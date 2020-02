Raad van bestuur Pro League zat vandaag samen: akkoord over televisierechten lijkt in de maak Redactie

10 februari 2020

20u28 4

De raad van bestuur van de Pro League zat vandaag samen om te vergaderen over het tv-contract. Een akkoord lijkt in de maak. Zoals eerder aangekondigd ligt Eleven Sports in poleposition om de televisierechten op te kopen voor een bedrag van ongeveer 103 miljoen euro. Enig twistpunt is nog de verdeelsleutel voor de extra 20 miljoen euro die dit contract zou opleveren. Maar ook daar komen ze bij de Pro League stilaan tot een consensus. Woensdag is er een bijkomende algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur van de Pro League kwamen vandaag samen aan het bondsgebouw:

Pro League-voorzitter Pierre François bij het verlaten van bondsgebouw: “Geen commentaar”