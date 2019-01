Puzzelstukjes vallen in elkaar bij Bezus: “Ik zou de volgende jaren een keer Champions Leaguemuziek willen horen” Rudy Nuyens

26 januari 2019

08u40 0 Belgisch Voetbal Roman Bezus (28) heeft de voorbije jaren alle kanten van het voetbal gezien, van een Europa Leaguefinale tegen Sevilla, tot een moment waarop hij geen club meer had. Bij AA Gent klopt het hele plaatje voor de Oekraïner. Een monoloog.

“Ik ben blij dat mijn transfer eindelijk beklonken is. De voorbije drie, vier dagen was het niet makkelijk. Ik zat te wachten op hotel, maar vrijdagochtend kreeg ik het licht op groen om te trainen bij Gent. Daar heb ik van genoten, want de voorbije dagen had ik alleen maar mijn fysieke en medische tests. Ik voelde op training meteen dat het niveau goed is. En achteraf kon ik lekker relaxen in de sauna, ze hebben hier een fantastisch oefencomplex.”

“Met Igor Plastun en Roman Yaremchuk kom ik hier twee oude bekenden tegen, dat helpt bij de integratie. Ik zat samen met Roman bij Dinamo Kiev. Hij was een stuk jonger dan ik, maar hij viel toen al op in het tweede team. Toen hij ook naar België kwam, hadden we weer contact via Instagram. Met Igor speelde ik bij de nationale ploeg U20 en U21. Ook met hem nam ik weer contact op toen hij naar België kwam.”

“De voorbije maand werd er vooral in Limburg veel over mij geschreven. De ene dag kon ik naar Standard, de volgende naar Anderlecht en nog een dag later naar Antwerp. Er waren ook Turkse clubs waar ik veel kon verdienen, maar geld komt voor mij op dit moment niet op de eerste plaats. Toen Gent kwam, waren er wel zes of zeven punten waarbij ik meteen dacht: dit is perfect, dit moet ik doen.”

