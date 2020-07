Proximus bijna over de streep, nog geen doorbraak tussen Eleven Sports en Telenet omtrent voetbalcontract Niels Vleminckx

17 juli 2020

09u43 4 Belgisch Voetbal Proximus zendt het Belgisch voetbal zo goed als zeker uit. De onderhandelingen met rechtenhouder Eleven Sports lopen goed. Normaal wordt eerstdaags een akkoord gevonden.

Eerder verkocht Eleven de rechten op de competitiewedstrijden ook al door aan Orange. KBC verkreeg verrassend de toestemming om korte clips van doelpunten aan zijn klanten te bezorgen. De Spaanse multinational Mediopro zal de rechten internationaal verkopen.

Het is nu nog wachten op Telenet. Het is een publiek geheim dat die onderhandelingen bijzonder stroef lopen. Het is maar de vraag of Telenet überhaupt zal doorduwen. Indien niet, dan zullen Play Sports-klanten hun dosis Belgisch voetbal op andere kanalen moeten zoeken.

