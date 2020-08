Protocol klaar voor matchen met meer dan 400 fans, voorlopig geen uitsupporters welkom Redactie

23 augustus 2020

18u19 9 Belgisch voetbal Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft met de Pro League een protocol uitgewerkt om binnenkort mogelijk meer publiek dan de vooropgestelde 400 personen bij voetbalwedstrijden in 1A en 1B toe te laten. Supporters van de bezoekende club zijn sowieso nog niet welkom.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week donderdag dat clubs een aanvraag bij hun lokale overheden kunnen indienen om meer dan 400 toeschouwers toe te laten in de stadions. “Maar de regels kunnen enkel worden aangepast, zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Er zullen zeer strenge protocollen moeten worden nageleefd”, vertelde premier Sophie Wilmès. Dus werkte een werkgroep met vertegenwoordigers van de Pro League, de voetbalbond, de kabinetten van de Vlaamse en Waalse Ministers van Sport, de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de Federale Politie, de lokale politie en clubs een protocol uit. Het beschrijft de procedures en welke maatregelen zeker nodig zijn als clubs meer dan 400 supporters willen ontvangen.

De lokale besturen en vervolgens ook de bevoegde minister van Sport, in Vlaanderen Ben Weyts, moeten dan nog groen licht geven. “Ook in andere landen worden inspanningen gedaan om opnieuw evenementen met publiek te organiseren. Als wij achterblijven, dan roepen we onszelf uit tot de voornaamste broeihaard van corona”, stelt Weyts. “Als we willen dat de Vlamingen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele maatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden.”

Het protocol vraagt veel van de clubs. Wachtrijen moeten vermeden worden, elke bubbel moet anderhalve meter afstand houden van de andere, het publiek moet in aparte tijdvakken binnen en buiten gaan, mondmaskers zijn verplicht, overal moet gratis ontsmettingsmiddel staan. Supporters mogen geen grote tassen meebrengen. Stewards zullen nog steeds selectief supporters kunnen controleren op ongewenste voorwerpen. Daarvoor zal de steward na elke controle zijn handschoenen moeten ontsmetten, en na 20 personen wisselen van handschoenen. Clubs kunnen voorzien in een beneveling van de supporters voorafgaand aan de controle.

Fans van de bezoekende ploeg zullen in de eerste fase van de heropstart nog niet welkom zijn. “De vrijgekomen toegewezen plaatsen kunnen ingezet worden om zo veel mogelijk abonnees van de thuisploeg toe te laten om de wedstrijd te volgen”, klinkt het. Als een club zou beslissen om losse tickets te verkopen, ook al wordt sterk aangeraden toegang te beperken tot abonnees, dan moet die club “alle mogelijke maatregelen nemen om geen supporters van de bezoekende ploeg toegang te geven tot de wedstrijd.”

