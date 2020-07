Promovendus SK Deinze zet ambities in de verf met beelden van nieuw multifunctioneel stadionplan NVE

17 juli 2020

12u40 0 Belgisch Voetbal Na vijf jaar speelt SK Deinze opnieuw in de Belgische tweede klasse. 1B ondertussen. Het had een straatlengte voorsprong op eerste achtervolger Thes Sport. Daarbovenop komt nog eens een nieuw, multifunctioneel stadion, dat eind volgend jaar al gebruiksklaar moet zijn. Dat werd eerder dit jaar al aangekondigd, nu zijn ook de concrete plannen getoond. Aan ambitie geen gebrek in de Leiestreek.



De voorsprong op Thes Sport bedroeg maar liefst 20 punten aan het eind van het seizoen. Een straatlengte dus. Promotie naar 1B, vijf jaar na de degradatie. KMSK Deinze speelt haar thuiswedstrijden in het Burgemeester Van de Wiele Stadion. Het stadion werd gebouwd in 1978 en kreeg in 2005 al een nieuwe hoofdtribune. Vijftien jaar later zijn dus nieuwe renovaties nodig. En daarbij wordt niet op een paar euro gekeken. In een video heeft de club nu meer beelden van de plannen vrijgegeven.

“In het hart van de Leiestreek ligt de prachtige stad Deinze. Thuis van 43.000 inwoners en een trots voetbalclub. KMSK Deinze.” Zo begint het filmpje waarmee de promovendus de stadionplannen concreet uit de doeken doet. “Een club met passie, met traditie, die gelooft in eigen jeugd. Een ploeg van kampioenen, een voorzitter met ambitie en grote toekomstplannen. 2021. Een multifunctioneel stadion, op een strategische locatie. Waar mensen kunnen wonen, een 60 meter hoge woontoren. Waar mensen willen werken, 4.000 vierkante meter kantoorruimte. Een plek om te ontspannen, waar voetbal mensen samenbrengt.”

“In de eerste plaats wordt het stadion uitgebreid tot 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen, maar er komt nog veel meer”, zei SK Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe op de nieuwjaarsreceptie eerder dit jaar. “Het voetbalstadion wordt een plaats om te wonen, werken en om te ontspannen. Aan de kant van het Schipdonkkanaal komen er 75 appartementen, waarvan een deel in een woontoren. Deze toren wordt zestig meter hoog en je zal bij wijze van spreken vanop het hoogste punt de Ghelamco Arena in Gent en het Regenboogstadion in Zulte Waregem kunnen zien. De hoofdingang komt aan de kant van de Stadionlaan en daar bouwen we een hotel met 80 kamers en een bovengrondse parking met 200 parkeerplaatsen, verspreid over twee bouwlagen.”

Verder is er in het stadion ook plaats voor een kantorencomplex van 4.000 vierkante meter, waar een medisch centrum wordt voorzien. Feestzalen en horeca worden eveneens voorzien, net als een fitnessaccommodatie voor de spelers van SK Deinze.

Strakke deadline

Voor de bouw van het nieuwe stadion heeft de voorzitter een strakke deadline vooropgesteld. “Tegen eind 2021 moet het volledige stadion klaar zijn. We willen dus alles in een jaar tijd af hebben. Wat in Gent kan, moet in Deinze ook kunnen. 2020 wordt het jaar dat Deinze kampioen speelt, promoveert naar eerste klasse B en de eerste steen legt van het nieuwe stadion”, klonk het toen. Alleen die eerste steen nog, en zijn lijstje is volbracht.