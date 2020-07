Promovendus SK Deinze stelt nieuw stadion voor, goed voor 8.200 plaatsen: “Ik plan de opening in augustus 2021" FHN/NVE

17 juli 2020

12u40 40 Belgisch Voetbal Met een sportief budget van 3 tot 4 miljoen euro en een investeringsplan van 50 à 55 miljoen debuteert SK Deinze in augustus in het profvoetbal (1B). Voorzitter Denijs Van De Weghe wil over twaalf maanden een nieuwe tribune met concertzaal, de eerste realisatie in de Dakota Arena, dat eind volgend jaar al gebruiksklaar moet zijn. Aan ambitie geen gebrek in de Leiestreek.



De voorsprong op Thes Sport bedroeg maar liefst 20 punten aan het eind van het seizoen. Een straatlengte dus. Promotie naar 1B dus, en dat vijf jaar na de degradatie. KMSK Deinze speelt zijn thuiswedstrijden in het Burgemeester Van de Wiele Stadion. Dat stadion werd gebouwd in 1978 en kreeg in 2005 al een nieuwe hoofdtribune. Vijftien jaar later zijn er dus nieuwe renovaties nodig. En daarbij wordt niet op een paar euro’s gekeken. In een video heeft de club nu meer beelden van de plannen vrijgegeven.

Begin augustus wordt de tijdelijke zittribune achter het doel (kant Schipdonkkanaal) opnieuw geplaatst. Een voorlopige maatregel om te voldoen aan de licentievoorwaarden. De plannen voor een grondige vernieuwing van het stadion zijn klaar. In de Dakota Arena zullen 8.200 plaatsen zijn.

“De bouw van een nieuwe hoofdtribune is de eerste fase”, aldus voorzitter Van De Weghe. “Dat wordt aan de kant van de brandweerkazerne een multifunctioneel complex, door de plaatsing van zonnepanelen helemaal klimaatneutraal. Met een concertzaal die 1.400 mensen kan ontvangen. Het gebouw krijgt ook vijf skyboxen, een hotel en kantoorruimte gericht op de medische sector. Ik plan de opening in augustus 2021.”

Daar blijft het niet bij. De huidige hoofdtribune wordt links en rechts uitgebreid. Er komen langs het Schipdonkkanaal twee woontorens.

“Zestien verdiepingen de ene kant, acht de andere kant”, ging Denijs Van De Weghe verder. “Met in totaal tachtig appartementen en een parking met vierhonderd plaatsen. Bovenop die parking komt een zwembad. De start van de bouw van die woontorens plannen we na de zomer van 2021. Tijdens de werken gaan we voor onze thuismatchen niet naar een ander stadion moeten uitwijken. We proberen met de federatie tot een vergelijk te komen voor periodes waarin de capaciteit van ons stadion even wat kleiner is.”

Tegen eind 2021 moet het stadion over 8.200 plaatsen beschikken. Die zit- en staanplaatsen vol krijgen wordt voor een club in de driehoek Gent-Waregem-Brugge een hele uitdaging. De droom van burgemeester Jan Vermeulen – “Deinze laten doorgroeien tot een eerste klasse-stad” – realiseren wordt evenmin evident.

Op sportief vlak trok Deinze voorlopig vijf nieuwe spelers aan: Lecomte (Virton), Blondelle (Eupen), Dutoit (Oostende), El Banouhi (Union) en Dansoko (La Louvière).

“Op transfervlak heb ik nog niet al mijn munitie verschoten”, benadrukte de voorzitter van de oranjehemden vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. “Welke clubs in 1B zullen aantreden is nog niet helemaal duidelijk. Beerschot of OHL, Waasland Beveren en Westerlo zullen voor ons wellicht te hoog gegrepen zijn. Met RWDM en Seraing gaan we moeten proberen om de onderste plaatsen te vermijden.”