Profclubs willen vóór 4 mei klaarheid van de overheid: “Geef ons een teken” SK

28 april 2020

06u20 40 Belgisch voetbal En de boer ploegde voort. Ook gisteren brachten de clubleiders geen klaarheid in ons voetbalseizoen 2019-2020. Misschien op 4 mei, als de overheid wil meewerken en duidelijkheid verschaft aan Koning Voetbal over wat kan en wat niet.

“Opvallend sereen”, zo wordt de virtuele Algemene Vergadering van gisternamiddag beschreven. Zoals verwacht is de stemming omtrent het stopzetten van de competitie 2019-2020 uitgesteld tot een nieuwe Algemene Vergadering op maandag 4 mei.

We zijn vandaag de 28ste april, bijna één maand nadat Club Brugge officieus is uitgeroepen tot de nieuwe landskampioen. Straks wordt de lockdown opgeheven en riskeren we nog steeds niks wijzer te zijn.

De Pro League wacht nu (ongeduldig) op een signaal van de overheid. Niet zozeer wat mág, maar tot wanneer het allemaal niét mag. De voetbalwereld zat afgelopen vrijdagavond voor televisie - net als iedereen in België, vermoedelijk - maar het was wachten op Godot. Het kwam niet, die duidelijkheid vanwege de Veiligheidsraad over het voetbal. Er was bijgevolg ontgoocheling. Clubs hebben intussen al acht weken vaste kosten - spelers, staf, personeel - maar niks inkomsten. Het is lastig plannen zonder houvast.

Vorige week kregen Mehdi Bayat als voorzitter van de voetbalbond en Peter Bossaert als CEO, en Peter Croonen als voorzitter van de Pro League het mandaat om de situatie te bespreken met de overheid. Zij hadden een meeting met de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en viroloog Marc Van Ranst. De voetballeiders verlieten de meeting met het signaal dat tijdens de Veiligheidsraad een mededeling zou komen over het lot van het voetbal. Not. Er bleek nog geen politiek draagvlak mogelijk.

Bloedbad

De clubleiders begrijpen dat het voetbal niet de prioriteit is in de heropstart van de samenleving - en zij vragen geen gunstmaatregel - maar intussen drupt het bloedbad bij met name de kleinere clubs steeds verder. Het voetbal is niet immuun voor corona. Clubs spiegelen zich aan de evenementensector die dit weekend ook al verzuchtte dat zonder klaarheid “de relance lastig is om voor te bereiden”.

De overheid beloofde “zeer snel” antwoorden te geven. Daar hopen de clubs nu op in afwachting van de Algemene Vergadering van 4 mei. R. Antwerp FC, bij monde van algemeen directeur Sven Jaecques, stemde gisteren als enige tegen een nieuw uitstel.

Omdat vorige week donderdag bij de Pro League tevens een schadeclaim van de televisieoperatoren was binnengekomen, hadden veel clubs hun hoop gelegd bij de overheid om duidelijke kaarten te hebben in de gesprekken met dezelfde rechterhouders.

Tijdens de Algemene Vergadering van gisteren werden alle clubs evenwel gerustgesteld. Het contract met de operatoren is - menen zij - waterdicht. Zo had een G5-club de voorbije weken geanticipeerd op het manoeuvre van de televisies en haar advocaten losgelaten op de televisiecontracten - “zij stelden ons gerust”.

Hetzelfde geldt voor het niéuwe televisiecontract. Rechtenhouder Eleven Sports biedt garanties - samen uit, samen thuis. In afwachting kijkt het voetbal hoopvol in de ogen van de overheid.

Lees ook: Wordt de huidige stand ook de eindstand? Als Anderlecht, Antwerp en Genk nog één coalitiepartner vinden, is het antwoord ‘neen’ (+)