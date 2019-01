Productieve dag voor AA Gent met drie trainingen en twee versterkingen, maar er is ook tijd voor fun



08 januari 2019

AA Gent werkte opnieuw een drukke dag af in Oliva. Jess Thorup trakteerde de spelersgroep voor zonsopgang al op een strandloop. Om kwart voor elf volgde een eerste veldtraining, waarbij de Deen zijn spelers allerlei wedstrijdvormen met kleine teams op een kleine ruimte liet afwerken. Het ging er daarbij erg intensief aan toe. Om kwart voor vier was er nog een tweede veldtraining, waarbij er tijd gemaakt werd voor fun. Zo werden er partijtjes voettennis én volleybal afgewerkt, waarbij het teamwerk centraal stond. Opmerkelijke vaststelling na vier dagen stage onder Jess Thorup: elke training is helemaal anders en telkens zit er een duidelijk doel achter.

Tijdens de ochtendtraining kregen de Buffalo’s er al een aandachtige toeschouwer bij in de persoon van Thomas Kaminski, die voor 2,5 jaar tekende, met een optie voor 2 bijkomende jaren. ’s Namiddags werkte Kaminski zijn eerste training onder Francky Vandendriessche af. Terwijl die namiddagtraining aan de gang was, streek ook Alexander Sörloth neer in Oliva. De 1m95 grote Noorse spits komt voor zes maanden op huurbasis over van Crystal Palace. Vanochtend traint ook hij voor het eerst mee als speler van AA Gent. De Buffalo’s sloten de dag gisteravond af met een quiz, die in mekaar gestoken werd door video-analist Herman De Landtsheer.