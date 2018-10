Procedureslag begonnen: advocaat van Vertenten wraakt onderzoeksrechter in ‘Operatie Propere Handen’ Redactie

22 oktober 2018

10u09

Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, vindt dat onderzoeksrechter Joris Raskin die het onderzoek naar de voetbalfraude voert, zijn werk niet objectief meer kan doen. Hij legde daarom zopas een verzoek tot wraking neer op de rechtbank in Tongeren. Dat vernam De Standaard.

Rieder noemde de aanhouding van Vertenten eerder al onwettig omdat de onderzoeksrechter tot voor kort lid was van de licentiecommissie bij de voetbalbond. “Mijn cliënt is in de gevangenis gestoken door een onderzoeksrechter, verbonden aan de Belgische voetbalbond. En mijn cliënt is daarvan een bediende”, zei hij daarover.

