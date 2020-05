Pro League zet alle zeilen bij voor bekerfinale op 1 of 2 augustus op Heizel, stad Brussel houdt boot voorlopig af PJC/KDC/HML

26 mei 2020

03u10 0 Belgisch voetbal Het Belgische voetbal moet op 1 en 2 augustus weer op gang komen. Dan gaat de promotiestrijd in 1B door en bond en Pro League plaatsen dan óók de beker­finale op de kalender. Op de Heizel? De stad Brussel beraadt zich.

De Pro League zet alle zeilen bij om de ­bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge te spelen. Preses Peter Croonen en CEO Pierre François hebben een officiële brief gestuurd naar het Brusselse stadhuis, gericht aan burgemeester (en Anderlecht-bestuurslid) Philippe Close en Schepen van Sport Benoit Hellings. Daarin stellen zij de vraag om de wedstrijd (uiteraard zonder publiek) te laten doorgaan op zaterdag 1 of zondag 2 ­augustus in het Koning Boudewijn­stadion, het traditionele decor.

Bij de stad Brussel houdt men voorlopig de boot af. Het spreekt voor zich dat het geen evidentie is om een dergelijke match te organiseren – wie garandeert dat de supporterskernen van Antwerp en Club niet rond het stadion samentroepen? “En we moeten ook rekening houden met wat de Veiligheidsraad ­beslist.”

Het blijft afwachten of Brussel ­bereid is mee te werken. Er is geen groen licht... Pro League-CEO Pierre François

De voetbalbond en de betrokken clubs gaan alvast akkoord met de vooropgestelde planning van de Pro League. François: “Dat hoeft niet te verbazen. Het is voor hen een fantastische opportuniteit. Club kan de dubbel pakken, Antwerp kan een beter Europees ticket versieren. Maar het blijft afwachten of Brussel ­bereid is mee te werken. Er is geen groen licht...” Al wéken niet trouwens, wat stilaan voor lichte onrust binnen de Pro League zorgt. In uiterste nood is een ­andere speelstad een (vage) denkpiste.

Ridouani draait bij

Een exacte datum is er niet – dat hangt ook af van de promotiefinale, de Pro League wil geen twee duels op één dag –, een aanvangsuur en een deadline wel: men mikt op 19 uur, de UEFA wil op uiterlijk 3 augustus de Europese deel­nemers kennen. Is er geen finale, dan aanvaarden alle clubs een verdeling van de tickets op basis van het klassement.

Over de promotiefinale gesproken: die zal ook begin augustus doorgaan, na een immense bocht van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani. Aanvankelijk wilde Ridouani de wedstrijd “om veiligheidsredenen” niet voor het einde van de zomervakantie, maar dat zou OH Leuven de kans op 1A gekost hebben. Het bleek immers om praktische redenen onmogelijk om de match vóór 1 of 2 augustus in het buitenland af te ­werken.

Had Ridouani het been stijf gehouden en er was geen alternatieve locatie, dan was er geen promotiefinale, wel een promovendus: Westerlo. Een ­absoluut te vermijden scenario, wist ook Ridouani, vandaar dat hij nu toch instemde.

Vernieuwd OHL?

Dat neemt niet weg dat de nieuwe ­datum wel wat problemen met zich meebrengt. Bij OHL zijn 14 van de 25 kernspelers einde contract. Tekenen zij niet bij, dan zijn ze niet speel­gerechtigd tegen Beerschot. Doelman Henkinet zal sowieso niet onder de lat staan: hij trekt naar Standard. Beerschot heeft al zijn sterkhouders wel nog.

Het valt niet uit te sluiten dat OHL een pak nieuwkomers zal halen, die wél mogen aantreden. Maar is dat dan wel fair? Op het Kiel klinkt het dat men het vanuit sportief oogpunt eerlijker en logischer zou vinden om de finale met de huidige kernen te betwisten. En dat laat openingen voor eventuele rechtszaken, mochten de Antwerpenaren hun 1-0-uitgangspositie alsnog uit handen geven tegen een opgefrist OHL.

Rest nog de voorbereiding. Oefenwedstrijden inplannen lijkt moeilijk en vele spelers hebben al weken niet meer in groep getraind. Daarnaast is het complex om een spelersselectie samen te stellen voor 1A (de competitie zou een week later starten), als je weet dat je ook zomaar in 1B kunt voetballen.

Tegelijk beseffen Beerschot en OH Leuven: ’t is dát of niks.

Lees ook:

OH Leuven en Beerschot prikken datum: return 1B-finale wordt op 1 of 2 augustus in Leuven gespeeld