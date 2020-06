Pro League zal regels versoepelen: Financial Fair Play in de koelkast Niels Vleminckx

02 juni 2020

05u00 0 Belgisch voetbal Door de impact van corona zal de Pro League de regels over Financial Fair Play versoepelen. Verlies dat door de crisis ­veroorzaakt wordt, zou afgedekt kunnen worden door kapitaalinjecties. Vooral clubs met rijke eigenaars kunnen daar hun voordeel mee doen.

In een normale industrie kan de eigenaar van zo’n verlieslatende onderneming onbeperkt geld pompen in zijn bedrijf. Dat geldt niet voor het voetbal. Sinds enkele jaren is de zogenaamde Financial Fair Play van kracht. Kort ­samengevat mogen clubs niet meer geld uitgeven dan ze via de normale operationele werking binnenkrijgen. Over drie tot vijf seizoenen gespreid wordt een verlies van maximaal 5 miljoen euro gedoogd. Daarnaast mogen clubeigenaars over diezelfde ­periode een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro doorvoeren.

Maar door de coronacrisis komen heel wat clubs in de problemen. De voorbije maanden verdween de inkomstenstroom van het profvoetbal als sneeuw voor de zon. De kosten, vooral te wijten aan de salarissen van de spelers, bleven bij de meeste ploegen ­ondertussen wel hoog. Het gevolg laat zich raden: de jaarrekeningen die de clubs op het einde van deze maand zullen neerleggen, zullen alweer overwegend bloedrood kleuren.

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om te vermijden dat de faillissementen zich komend seizoen zullen opstapelen, zal de Pro League zo goed als zeker de regels over de ­Financial Fair Play voor dit seizoen aanpassen, en mogelijk ook voor het boekjaar 2020-2021.

De manier waarop dat zal gebeuren, staat wel nog ter discussie. De meest liberale stemmen pleiten ervoor om onbeperkt bij te passen. Anderen vinden dat er perfect kan berekend worden hoeveel impact de huidige crisis op zich heeft op elke afzonderlijke club. Dat coronagat zou kunnen opgevuld worden door kapitaalinjecties, zonder dat in rekening te brengen voor de Financial Fair Play. Ploegen met kapitaalkrachtige eigenaars hebben in principe het grootste voordeel bij een ­versoepeling van de maatregelen. Zo zijn er redelijk wat in België. Zowat heel 1B is in handen van ­rijke buitenlanders. Ook 1A-ploegen als Antwerp (Paul Gheysens) of Cercle Brugge (in handen van Monaco) beschikken over slagkrachtige geldschieters.

Hoe dan ook moet de beslissing er snel komen. Op 30 juni loopt het boekjaar af. Kapitaalverhogingen voor het huidige seizoen moeten vóór die datum gebeuren. Vandaar dat de kans groot is dat er op de Algemene Vergadering van de Pro League op 12 juni knopen ­zullen worden doorgehakt. Deze week hebben vertegenwoordigers van de Pro League een onderhoud met de UEFA om af te toetsen wat kan en mag.

Ook op Europees vlak bestaan er plannen om de Financial Fair Play-regels tijdelijk te matigen. Zelfs clubs uit de grootste competities staan onder zware finan­ciële druk door de coronacrisis. Als er ploegen uit de grote landen onderuitgaan, dreigt dat een sneeuwbaleffect te hebben op het hele voetbaleconomie. Dat wil men te ­allen prijze vermijden.

