Pro League wordt ongeduldig: gesprekken met Binnenlandse Zaken over wedstrijdprotocol slepen aan FDZ/NVK/KDZ

27 juni 2020

07u00 0 Belgisch voetbal The waiting game. Terwijl de eerste oefenwedstrijden van start gaan op 1 juli, is er nog steeds geen akkoord over hoe het protocol er voor de clubs zal uitzien. De Pro League wil niet langer wachten, Binnenlandse Zaken haalt de schouders op.

Vier vergaderingen zijn er afgelopen week geweest. Tussen afgevaardigden van de Pro League – de voetbalclubs met andere woorden –, de ­politie, de voetbalcel en Binnenlandse Zaken. Allemaal over hetzelfde thema: het protocol voor de clubs om wedstrijden te kunnen spelen.

Vier vergaderingen die voorlopig tot niets concreet geleid hebben. Is het de hitte? Is het van niet willen of van niet kunnen? Feit is dat de tijd stilaan begint te dringen. Woensdag al staan de eerste oefenwedstrijden gepland. En er is nog steeds geen duidelijkheid hoe alles zal aangepakt worden. Frustrerend voor de voetbalclubs – zij willen vooruit.

De Pro League dreigt ermee om hun protocol unilateraal door te sturen naar alle clubs. Zij vinden dat de uitzonderingen op de limiet van events met 400 personen moeten goedgekeurd worden door de lokale overheid

De Pro League zelf is in deze proactief geweest. Gedwongen door de omstandigheden in maart hadden de Pro League en enkele clubs al protocols klaar die ze hoopten te verfijnen via de werkgroep. Om later dan de ­finale ‘go’ te krijgen van Binnenlandse Zaken, daarin geruggensteund door de overheid.

Maar de gesprekken gaan dus niet vooruit. Ze zitten in een impasse. Binnen de Pro League en de werkgroep wordt men dan ook zeer on­geduldig, net omdat de deadline van 1 juli dichterbij komt en de druk van de clubs stilaan onhoudbaar wordt. Ze dreigen ermee om hun protocol unilateraal door te sturen naar alle clubs. De redenering is simpel: ze vinden dat de uitzonderingen op de limiet van evenementen met 400 personen moeten goedgekeurd worden door de lokale overheid. Een ­akkoord van Binnenlandse Zaken – waar ze gisteren niet wensten te reageren – zou dus niet per se nodig zijn. Pas na het weekend (maandag?) zou er meer duidelijkheid komen.

Nog geen coronatests

Gisteren werd ook duidelijk dat de geplande coronatests bij onze profclubs niet zijn doorgegaan. Er waren nog een aantal zaken die eerst op punt moesten gesteld worden. De tests zijn uitgesteld naar volgende week. De Raad van Bestuur besloot bovendien om de Algemene Vergadering van 2 juli nog maar eens uit te stellen. Ze doen dat “om rekening te houden met de beslissing van de Belgische Autoriteit voor Mededinging die eind volgende week wordt verwacht.” Nieuwe datum: 7 juli. Ook daar the waiting game. Zucht.

