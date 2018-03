Pro League wil BOIC-topman Eddy De Smedt als voorzitter Commissie Jeugd LPB

09 maart 2018

12u43

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal De Pro League heeft Eddy De Smedt, directeur topsport bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), voorgedragen als voorzitter van de op te richten Commissie Jeugd. Die moet toezicht houden op de transfers van jeugdspelers (onder 17 jaar) tussen Belgische profclubs.

De Smedt zal de driekoppige Commissie Jeugd voorzitten. Namens de Pro League zal CEO Pierre François erin zetelen, Chris Van Puyvelde vertegenwoordigt er de Belgische voetbalbond. Het voorzitterschap van de meervoudige BOIC-delegatieleider moet op de volgende algemene vergadering van de Pro League op 19 maart bekrachtigd worden.

In een reactie laat De Smedt weten dat hij al gesprekken heeft gevoerd over het voorzitterschap. De topsportdirecteur van het BOIC is ook bereid op de vraag van de Pro League in te gaan. "Als ik daarmee het Belgische voetbal van dienst kan zijn, wil ik dat zeker doen", zegt De Smedt. "Vooral omdat het hier gaat om jonge spelers: het kwalitatieve van de vorming en de opleiding van voetballers vind ik enorm belangrijk. Hoe beter de opleiding, hoe beter het voetbal. Ik heb bovendien de gewoonte om selectiedossiers te bekijken. Voorlopig is het nog een beetje voorbarig, want alles moet nog goedgekeurd worden. Ik heb de Pro League ook gewaarschuwd dat ik van juridische kwesties weinig kaas gegeten heb. Maar als alles goed verloopt, word ik op 19 maart voorgesteld als commissievoorzitter."

Makelaars

De Pro League bereikte in december 2017 een gentlemen's agreement, waardoor profclubs elkaars min 17-jarigen niet langer kunnen wegplukken. Bedoeling is om minderjarigen te beschermen voor de invloed van makelaars, zodat ze in de eigen leefomgeving kunnen opgroeien. De Pro League denkt dat clubs zo minder zullen focussen op andere talenten en meer zullen investeren in de eigen opleidingscentra. Over de concrete invulling van de Commissie Jeugd moet nog gediscussieerd worden. Enkele clubs, waaronder Club Brugge, uitten hun bezorgdheid over het reglement zoals het nu op tafel ligt. De Pro League probeert eind maart een eerste versie rond te krijgen, vanaf 2019-2020 moet de Commissie Jeugd volledig geïnstalleerd zijn.