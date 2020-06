Pro League wil alle spelers nog deze maand testen Kjell Doms en Maxim Goethals

04 juni 2020

03u00 0 Belgisch voetbal Vanaf 1 juli zijn sportwedstrijden ­opnieuw toegestaan, mét maximaal 200 toeschouwers. De Pro League wil voor die datum bij alle profs uit 1A en 1B een coronatest afnemen.

Sportminnend België herademt, zij het nog ingehouden. De Veiligheidsraad kondigde opnieuw een aantal versoepelingen aan. Vanaf 8 juni kunnen alle sportactiviteiten hervat worden, zonder onderscheid tussen amateur of professioneel, trainingen of wedstrijden, indoor of outdoor. Contactsporten zoals voetbal, judo, boksen of basketbal moeten zich tot 1 juli wel beperken tot contactloze trainingen. Vanaf dan kan er opnieuw naar hartenlust getackeld, ­geblocked en gebokst worden, mits het naleven van de protocols rond hygiëne. Binnen de Pro League werken ze op dit moment aan een plan om vóór 1 juli alle profspelers te testen op het coronavirus. Vanaf dan is het ook de bedoeling om ­wekelijks iedereen te testen. De Pro League wil alle tests centraliseren in één labo. Ze zouden gefinancierd worden door de Pro League en de KBVB.

Vanaf 1 juli zijn er ook opnieuw competitiewedstrijden toe­gestaan mét publiek. Zittend én niet meer dan 200. “En de afstandsregels van anderhalve meter moeten bewaard blijven”, verduidelijkt Vlaams ­minister-president Jan Jambon (N-VA). “Behalve als je met je gezin komt, want met hen zit je thuis al dicht bij elkaar. Het is uiteraard de bedoeling om vanaf een bepaald moment helemaal naar het normale te komen, maar vandaag is beslist om de bovengrens op 200 mensen te leggen, indoor en outdoor.”

Hoe alles praktisch georganiseerd moet worden, laten de experts over aan de clubs. “De meeste stadions zijn groot ­genoeg om die fans te laten plaatsnemen met meer dan voldoende ruimte tussen hen in”, vertelt viroloog Marc Van Ranst. “Op welke manier die fans verdeeld worden, zullen de clubs zelf moeten bepalen. Misschien is het een leuk idee om van sportwedstrijden opnieuw echt een familiegebeuren te maken, zoals dat in de Verenigde Staten het geval is.”

Nog meer versoepeling

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat opperde al om vanaf het begin van de nieuwe voetbalcompetitie — het weekend van 7 augustus — versoepelingen van het aantal fans door te voeren. “Ik weet niet of meneer Bayat de curve van de epidemie kan voorspellen, maar virologen hebben ons die zekerheid nog niet gegeven”, zegt Jambon. “We moeten nu eerst kijken wat de gevolgen zijn van de maatregelen die we vandaag genomen hebben.” Al koestert Jambon wel de hoop dat de ­bekerfinale op 1 augustus tussen Club Brugge en Antwerp op de Heizel voor méér dan 200 supporters zal kunnen worden afgewerkt. “Voor grote evenementen zoals de bekerfinale kunnen op voorhand wel al protocols worden opgesteld. Op de Heizel zie je bij ­wijze van spreken geen 200 mensen zitten. Het is dus wel mogelijk dat we daar via een duidelijk protocol kunnen ­kijken om meer mensen toe te laten. Dat gaat niet enkel over wat er in het stadion gebeurt, maar ook over de instroom en de uitstroom van de fans voor en na de match.”

Koers

En de koers? Dat is een geval apart. Supporteren voor eigen deur kan. Samentroepen aan de finish is uitgesloten. “De meeste koersen zijn lang ­genoeg om over het hele parcours veel fans naar de wedstrijd te laten kijken: wanneer je afstand kunt houden, is dat mogelijk”, zegt Van Ranst. “Maar aan de start, de finish en het vipgebeuren zal men uiteraard aanpassingen moeten doen zodat ook dat op een ­veilige manier georganiseerd kan worden.” Bij de KBWB wil men vooral het ministerieel besluit van vrijdag afwachten. “Maar wij gaan ervan uit dat we vanaf 1 augustus opnieuw kunnen koersen”, zegt Jos Smets, algemeen directeur van Belgian Cycling. In dat geval hervat het Belgische wieler­seizoen met de Heistse Pijl.

