Pro League werkt aan tegenvoorstel: maximumloon waarop voetballer RSZ-bijdragen betaalt fors optrekken

NVK

09 november 2019

06u36 2 Jupiler Pro League Terwijl de politiek de fiscale voordelen van voetballers wil aanpakken, bereidt de Pro League een tegenvoorstel voor. De clubs zouden bereid zijn de schatkist te spijzen met 15 miljoen euro. Neem dat met een korrel zout.

Gisteren vond er overleg plaats tussen Pro League-CEO Pierre François en vertegenwoordigers van de vakbonden. Het doel: tegemoetkomen aan de politiek, dat aan de fiscale voordelen voor sporters wil morrelen. Open Vld, sp.a en CD&V hebben voorstellen klaar die de RSZ-voordelen voor sporters (in totaal goed voor zo’n 70 miljoen euro) voor een groot stuk terugdringen of zelfs helemaal afschaffen. Volgens onze informatie zou de Pro League in de loop van de komende weken met een tegenvoorstel naar de politieke partijen trekken. Het maximumloon waar een sporter nu RSZ-bijdragen op betaalt, bedraagt zo’n 28.000 euro per maand. Dat wil de Pro League optrekken naar 60.000. Op die manier zouden voetballers zeker meer betalen dan een ‘normale’ werknemer, en kan de populistische leuze ‘een vuilnisman betaalt meer sociale lasten’ de vuilbak in. Daarnaast zou de werkgeversbijdrage over een periode van drie jaar stelselmatig verhoogd ­worden met 5%. Volgens de berekeningen van de Pro League zelf zou dat de schatkist zo’n 15 miljoen euro opleveren. Al is het zeer twijfelachtig of de politici tot diezelfde som zullen komen als ze zelf hun rekenmachine bovenhalen.