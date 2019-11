Pro League vreest ‘catastrofale gevolgen’ bij afschaffing gunsttarief: “Doodsteek voor Belgische profvoetbal” AB

02 november 2019

18u20

Bron: VTM NIEUWS/Belga 58 Belgisch voetbal De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs in België, beseft dat het status quo van het fiscaal gunstregime waarvan voetbalclubs en -spelers genieten niet langer houdbaar is. Zo reageert de Belgische profliga zaterdag op enkele politieke wetsvoorstellen om de RSZ-voordelen te beperken of af te schaffen. “Een afschaffing van het gunsttarief zou een negatieve invloed hebben op het hele transfergebeuren”, aldus voorzitter van de Pro League Peter Croonen.

De Pro League reikt de partijen de hand om een voorstel uit te werken dat de concurrentiepositie van de Belgische clubs niet schaadt. Sinds het uitbreken van Operatie Zero in oktober 2018 ligt het gunstig btw- en RSZ-regime voor sporters en sportclubs onder vuur. Vooral voetbalclubs zouden te weinig fiscale bijdragen betalen in vergelijking met hun hoge lonen. Bij een gewone werknemer bedraagt de socialezekerheidsbijdrage 38,07 procent van het brutoloon: de werkgever betaalt 25 procent, de werknemer moet zelf 13,07 procent bijdragen. Bij sportbeoefenaars worden die sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon, waardoor zij een maximumbijdrage van slechts 868 euro per maand moeten betalen. Door dat gunstregime loopt de sociale zekerheid zo'n 70 miljoen euro per jaar mis.

De Pro League beseft dat de huidige RSZ-voordelen maatschappelijk en politiek niet langer verdedigbaar zijn. Sinds Operatie Zero deden de profclubs zelf ook een aantal simulatie-oefeningen om zelf met een voorstel op de proppen te komen. Dat moet tegemoet komen aan de politieke en maatschappelijke verzuchtingen, maar mag tegelijk ook niet de concurrentiepositie van de Belgische clubs in de Europese competitie in het gedrang brengen. De Pro League wijst erop dat in veel landen voetbalclubs van een fiscaal en sociaal gunstregime genieten.

"Het professionele voetbal is niet doof voor terechte maatschappelijke verzuchtingen, maar hervormingen die van de Belgische competitie de duurste van Europa maken, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het tweede duurste land, betekenen de doodsteek voor het Belgische profvoetbal", waarschuwen voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François in een statement van de Pro League.

Het voorbije jaar zat de Pro League meermaals samen met ministeriële kabinetten om het sociale regime te bespreken. Dat gebeurde onder meer in het Paritair Comité voor de Sport. "De Pro League stelde zich steeds constructief op om het gunstregime te herbekijken. Gedurende de voorbije maanden heeft het management van de Pro League met de vakbonden samen gezeten om een evenwichtige oplossing uit te werken die zo veel mogelijk beantwoordde aan de vragen van alle betrokken partijen. Gezien de huidige politieke situatie wacht de Pro League op een nieuwe federale regering om concrete stappen te zetten in dit dossier."

"Topsport is bij uitstek een internationaal competitieve en economische sector. Vanuit het internationale concurrentieperspectief wordt topsport, net als andere sectoren en beroepen, in het Belgische fiscaal bestel daarom terecht ondersteund", aldus de Pro League. "Een vergelijkende studie toont aan dat in elke Europese lidstaat vormen van ondersteunende maatregelen voor topsport bestaan. De loonkost in het Belgisch voetbal, met de huidige steunmaatregelen, situeert zich rond de middenmoot. Zonder deze steunmaatregelen zou België echter met ruime voorsprong de duurste competitie worden voor topsportlonen, met loonlasten die 35 procent hoger liggen dan de eerste achtervolger Europa. Dit zou de doodsteek betekenen voor het Belgische professionele voetbal.”

Omwille van bovenstaande verklaring vraagt de Pro League daarom om voorzichtig om te gaan met boute wetsvoorstellen. "Snelle beslissingen kunnen immers de doodsteek betekenen van het profvoetbal en de passie van de miljoenen Belgische voetbalfans", aldus de profliga, die er ook op wijst dat haar clubs hun voorwaarden (zoals investeringen in jeugdopleidingen) voor het fiscale gunstregime vervullen.