Pro League vraagt om terugkeer publiek op agenda van Nationale Veiligheidsraad te zetten Redactie

18 augustus 2020

19u20 2 Belgisch voetbal De Pro League vraagt om de geleidelijke terugkeer van supporters naar stadions op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad te zetten. Volgens de vereniging van profclubs is het Belgisch voetbal klaar om een bepaald aantal fans toe te laten in de stadions.

Op donderdag 20 augustus staat er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad op het programma. De Pro League hoopt dat zij de geleidelijke terugkeer van fans gaan bekijken. Op dit moment mogen er in theorie 200 supporters naar voetbalmatchen, maar de clubs besloten voor de aanvang van de competitie om alle wedstrijden achter gesloten deuren te organiseren.

“Maar na 20 officiële wedstrijden (de finale van de Croky Cup en de finale van 1B meegerekend) verloopt de heropstart van onze nationale voetbalcompetitie vlekkeloos. De voetbalfan blijkt één van de betere leerlingen van de Covid-19-klas”, klinkt het in een communiqué van de Pro League. “De financiële implicaties van de huidige situatie zijn niet min. Deze lopen in een verlies van enkele honderdduizenden euro’s per wedstrijd. De protocollen en de voorbereidingen zijn klaar om met een geleidelijke terugkeer van het publiek in onze stadions te starten. Uit naam van onze clubs vraagt de Pro League daarom om deze geleidelijke terugkeer van publiek op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus te plaatsen, opdat wij vanaf september, in nauw en constructief overleg met alle stakeholders, opnieuw fans naar het voetbal kunnen brengen. De kwaliteit van de protocollen en plannen en de ervaringen van de voorbije wedstrijden tonen aan dat deze terugkeer op ordentelijke en veilige wijze kan en zal gebeuren.”

Pro League vraagt agendering geleidelijke terugkeer publiek op Nationale Veiligheidsraad van donderdag 20 augustus.



▶️ https://t.co/pykCoIqsPY pic.twitter.com/JsXeaRn7wk Pro League ⚽️🇧🇪(@ ProLeagueBE) link