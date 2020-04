Pro League-voorzitter Croonen over bewuste brief van UEFA: “Ze legden uit dat het geen dreigement was” Redactie

03 april 2020

14u41 12 Belgisch voetbal Peter Croonen maakt zich geen zorgen. De voorzitter van de Pro League hield samen met enkele vertegenwoordigers van de KBVB deze ochtend een conference call met de UEFA om toe te lichten waarom Peter Croonen maakt zich geen zorgen. De voorzitter van de Pro League hield samen met enkele vertegenwoordigers van de KBVB deze ochtend een conference call met de UEFA om toe te lichten waarom de Belgische competitie vroegtijdig wordt stopgezet . Hoewel de UEFA gisteren nog straffe taal sprak over een eventuele Europese uitsluiting, toont de UEFA volgens hem begrip. “Ze legden ons uit dat we de brief niet mogen zien als een dreigement, maar eerder als informatie. Ik kan me dan ook niet inbeelden dat de UEFA ons Europees zal uitsluiten”, zegt Croonen.



“Het overleg was een constructief gesprek, waarbij we uitlegden wat de achtergronden waren van onze beslissing om de competitie stop te zetten”, licht Croonen toe. “We hebben verteld dat die keuze nog moet gevalideerd worden door de algemene vergadering en dat onze beslissing steunde op een specifieke context in België. Zij hebben op hun beurt uitgelegd dat we de brief niet mogen zien als een dreigement, maar eerder als informatie.”

De situatie is in elk land anders, solidariteit vereist net om een verschil te maken tussen die landen zodat elke liga de best mogelijke beslissing moet kunnen nemen Peter Croonen

“De vraag is eigenlijk, wat is solidariteit? De UEFA vraagt internationale solidariteit. Wij hebben daar alle begrip voor en willen solidair zijn met de gevolgen dat de Europese matchen die in juli en augustus wellicht nog gespeeld worden een impact zullen hebben op onze kalender. Daar houden wij rekening mee. Anderzijds vragen wij dan ook wel dat men solidair is met ónze lokale beslissing. Vanuit een maatschappelijke standpunt en volksgezondheidsstandpunt is het stopzetten van de competitie het enige wenselijke, logische en zelfs noodzakelijke in België.”

Croonen ziet het dan ook positief in en kan “zich niet inbeelden dat de UEFA een Europese uitsluiting voor de Belgische ploegen zal nemen”. “De brief geeft niet helemaal weer wat men bedoelt. Dat hoop ik toch. Het is aan ons om hen inzicht te geven in de redenen die achter ons besluit zitten. De situatie is in elk land anders, solidariteit vereist net om een verschil te maken tussen de verschillende landen zodat elke liga de best mogelijke beslissing moet kunnen nemen.”



Het communiqué van de Pro League na het overleg met de UEFA:

“Deze vrijdagochtend werd een conference call van ruim een uur belegd tussen UEFA, de KBVB en de Pro League. Tijdens dit overleg, dat plaatsvond in een constructieve sfeer, duidden de bestuurders van het Belgische voetbal hun motieven inzake volksgezondheid en de economische argumenten die de basis vormden voor de aanbeveling die de Raad van Bestuur van de Pro League gisteren formuleerde.

Ze gaven ook aan dat ze niet akkoord zouden gaan met een aanpak die liga’s dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis, op straffe van uitsluiting uit de Europese clubcompetities van het volgende seizoen.

Zowel de KBVB als de Pro League zijn grote voorstanders van de solidariteit binnen het Europese voetbal. Net vanuit deze solidariteit pleitten onze vertegenwoordigers voor een beleid dat het mogelijk maakt om deze situatie aan te pakken met respect voor de specifieke context van elke liga.

Er werd alvast een nieuwe call vastgelegd. Deze vindt plaats over 1 week.”

