Pro League-voorzitter Croonen op persconferentie: “Doorbraak gerealiseerd die moed vereist van clubs” Redactie

31 juli 2020

18u32 2 Pro League De Pro League hakte vandaag enkele fundamentele knopen door. Volgend seizoen voetballen we met 18 ploegen in 1A, wat wil zeggen dat zowel Waasland-Beveren, Beerschot als OHL in de hoogste afdeling aantreden. De competitie gaat volgende week (8 augustus) gewoon van start. Pro League-voorzitter Peter Croonen gaf een woordje uitleg op een persconferentie.



Peter Croonen reageerde opgelucht dat er eindelijk een beslissing is genomen over volgend voetbalseizoen. “Iedereen is hier vanmorgen aangekomen in z’n eigen positie en met z’n eigen overtuiging, maar ik ben blij dat we tot een ruim gedragen akkoord zijn gekomen.”

De voorzitter van de Pro League loofde de instelling van de leden. “We hebben een doorbraak gerealiseerd die moed vereist van heel veel clubs. Het is een format waarin over twee jaar drie rechtstreekse degradanten zullen zijn. Het vereist moed om die sportieve uitdaging te durven aangaan.”

Het duurde uiteindelijk tot een week voor de start van het nieuwe seizoen tot de Pro League tot een besluit is gekomen. “We hebben met oprechte redenen geprobeerd om op 15 mei al een beslissing te nemen. Vandaag blijkt dat die beslissing juridisch achterhaald is. We hebben nu een beslissing genomen die het Belgisch voetbal nodig had.”

