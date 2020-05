Pro League-voorzitter Croonen: “Bekerfinale begin augustus is in theorie mogelijk” Pieter-Jan Calcoen

06 mei 2020

16u00 30 Jupiler Pro League Geen profvoetbal meer tot eind juli, besliste de Nationale Veiligheidsraad. Pro League-voorzitter Peter Croonen is blij met die duidelijkheid. “Hopelijk kunnen we midden augustus het volgende seizoen beginnen.”



Meneer Croonen, hoe beoordeelt u de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad?

“Laat mij beginnen met te zeggen dat ik uiteraard liever had gehad dat we niet in corona-tijden zitten, om zo een normaal einde van de competitie te kennen, maar in de gegeven omstandigheden was het belangrijk dat er duidelijkheid kwam. Dat de overheid die nu geeft, is goed, want die mensen hebben een totaalzicht op de situatie, worden omringd door de beste experten en kunnen zo de juiste keuzes maken.”

Betekent deze uitspraak nu dat er ‘overmacht’ is om te stoppen en dat het tv-geld voor de profclubs verzekerd is?

“Het is een cruciaal element: de regering heeft ervoor gekozen om te stoppen. Ik vermoed dat de Algemene Vergadering (op 15 mei, red.) nu niet anders zal kunnen dan vaststellen dat we het seizoen niet kunnen hernemen. In de praktijk wordt dat niet haalbaar, denk ik.”

Op 3 augustus wil de UEFA weten welke teams Europees spelen, voetbal mag mogelijk vanaf 1 augustus. Er lijkt dus wat marge voor de bekerfinale?

“In theorie is begin augustus mogelijk, veel voetballiefhebbers verkiezen dat die match doorgaat. We moeten bekijken wat kan, het is zeker een optie. Heel veel discussies worden nu overbodig.”

Is Club Brugge nu sowieso de kampioen?

“Dat is één van de knopen die we moeten doorhakken, maar ik veronderstel dat we daar wel een consensus gaan vinden. Daarnaast moeten we beslissen over degradatie, promotie en het competitieformat. De werkgroep moet dat allemaal voorbereiden, maar er is al veel werk geleverd.”

Het belooft toch een moeilijke puzzel te worden, zeker omdat het onduidelijk is hoeveel profclubs er volgend seizoen gaan zijn?

“Ja, maar ik denk dat er al moeilijkere vraagstukken geweest zijn.”

Hoe zuur is de stopzetting voor KRC Genk, waar u ook voorzitter van bent? Genk hoopte nog op een Europees ticket.

“Ons standpunt is altijd duidelijk geweest: het is niet aan KRC Genk, de Pro League of zelfs het voetbal om te zeggen wat kan of niet kan. Bij Genk zijn we al even aan het focussen op het volgende seizoen.”

Gaan jullie nog trainen zonder doel?

“Ik denk dat we nu moeten evalueren hoe we toewerken naar het volgende seizoen. Een aantal jongens wil misschien naar huis, we moeten een schema maken op maat van elk individu.”

Hebt u een richtdatum in het hoofd om volgend seizoen te beginnen?

“Met deze uitspraak lijkt midden augustus realistisch, al zal dat natuurlijk afhangen van de evolutie van de pandemie en de internationale kalender.”

Is starten zonder publiek te vermijden?

“We weten dat de kans klein is dat er fans welkom zullen zijn in augustus. Maar zal die kans in september groter zijn? In mijn beleving heeft het weinig zin om te blijven uitstellen - het seizoen moet ook af geraken, hé. Als we moeten spelen zonder supporters zullen we wel moeten proberen om de financiële impact zo klein mogelijk te houden.”

