Pro League voorzichtig over herstart competitie, 15 mei richtdatum om opnieuw te voetballen PJC/RN/VH

19 maart 2020

03u00 0 Belgisch voetbal 15 mei. Dat is de richtdatum voor de Pro League om opnieuw te voetballen. Of en in welke vorm dat zal gebeuren, is zeer onzeker.

“Het was bizar en onwezenlijk”, kan een clubleider erom lachen. De man went er beter aan, want de raad van bestuur van de Pro League plant vanaf nu elke week een ‘conference call’. “Opdat we de situatie van kortbij kunnen evalueren, om eventueel bij te sturen waar nodig”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen, die ­hamert op het belang van ‘verantwoorde beslissingen’.

In die optiek heeft de Pro League gisteren gecommuniceerd dat ze zich aansluit bij de maatregelen van de nationale veiligheidsraad om de coronaverspreiding ­tegen te gaan. “Tot en met 5 april zullen onze clubs niet langer collectief trainen”, zegt Croonen, die bij Racing Genk eerder al de oefensessies liet annuleren. “En we beseffen dat die periode wellicht nog ­verlengd zal worden.”

In het beste geval hoopt de Pro League op 15 mei opnieuw profvoetbal aan te bieden. Mochten de clubs midden april opnieuw kunnen verzamelen, dan hebben ze tenminste de tijd om hun spelers fysiek klaar te stomen voor een hervatting. Croonen: “De clubs waren vragende partij om niet halsoverkop terug te beginnen met de competitie. We zitten nu met een lange break, dat betekent dat er ook een lange voorbereiding nodig is. We gaan ervan uit dat we spreken over minstens vier weken.”

Play-offs

Als de Pro League, die vertegenwoordigd is in de coronawerkgroepen van de KBVB en de UEFA, op 15 april besluit dat we in mei de nationale competitie hernemen, dan is het maar de vraag in welke vorm dat gebeurt. Prioriteit is in elk geval om de ­dertigste speeldag van de reguliere competitie, de bekerfinale en de promotie­finale in 1B te laten doorgaan.

Tegelijk zijn er clubs die meer willen, ­namelijk de hele play-offs spelen. In dat geval zijn de clubs bereid minstens twee competitiewedstrijden per week af te ­haspelen, ook al omdat de UEFA landen verplicht af te ronden voor 30 juni. Onder meer Racing Genk en Anderlecht behoren tot die groep, goed beseffend dat zij bij ­behoud van de huidige stand niks in handen hebben. Maar voor alle duidelijkheid: over dat aspect bestaat nu zeker geen consensus. Het is evengoed een optie om play-off 1 te splitsen, play-off 2 af te schaffen — het is toch verlieslatend — of simpelweg alles af te sluiten na speeldag dertig. Elke club heeft zijn ideale scenario.

Met 18 in 1A?

Wat daarnaast een gek idee is — maar wat OH Leuven en Waasland-Beveren wel ­opperen uit opportunisme — is om ­volgend seizoen met achttien clubs in 1A te spelen. Tweedeklassers Beerschot en OH Leuven zouden dan beiden promoveren en er zou geen degradant (Waasland-Beveren?) zijn. Op dit moment is er ­evenwel geen draagvlak voor dat plan.

Op speculaties wilde Croonen niet ingaan, hij denkt alleen op de korte termijn. “Onze sportieve ambitie blijft alvast om volledige play-offs af te werken, ook al beseffen we dat dit misschien niet realistisch is. In ­welke vorm dat dan zou zijn, hangt deels af van het tijdstip waarop we kunnen ­beginnen. We moeten ook afwachten wat de UEFA met de Champions League en ­Europa League doet.”

“We zijn dan wel zeker van ons tv-geld (via een verzekering, red.), maar je kan niet ­zomaar zeggen dat we de competitie gaan stopzetten zolang er nog een kans is dat we kunnen spelen”, besluit Croonen.

Maar zijn fans dan welkom? Virologe aan de KU Leuven Annemie Vandamme zou dat alvast niet verstandig vinden: “Zonder publiek is beter.”