Pro League: strengere straffen voor matchfixers, verjaringstermijn wordt nu echt 8 jaar YP

12 september 2019

19u21

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De algemene vergadering van de Pro League heeft naar aanleiding van de afloop van de tuchtprocedure rond KV Mechelen/Waasland-Beveren enkele wijzigingen in het reglement goedgekeurd. Voortaan riskeren tot matchfixing veroordeelde clubs 25 procent van hun tv-geld te verliezen. Bovendien geldt binnenkort ook enkel de verjaringstermijn van acht jaar.

KV Mechelen werd veroordeeld tot matchfixing, maar omdat de bondsactie tegen Malinwa niet 'voor 15 juni in het betrokken seizoen' (ofwel voor 30 juni 2018) werd ingesteld, ontsnapte de club aan degradatie. Dat was het finale oordeel van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in juli.

"Als de reglementen op die manier worden geïnterpreteerd, gaan ze aan hun nut voorbij. Niemand begrijpt dat een club die veroordeeld is voor matchfixing alsnog ontsnapt aan de degradatie. Dat is nefast voor onze sport. En daarom moesten de regels veranderd worden", aldus Pro League-voorzitter Pierre François op een persconferentie in Brussel.

De belangrijkste wijziging is dat de bondsactie voortaan niet meer voor het einde van het "betrokken seizoen" moet plaatsvinden, zoals artikel B1711.141 voorschrijft. En dus geldt, ook wanneer de degradatie gevorderd wordt, de algemene verjaringstermijn van acht jaar die voor alle andere sancties van kracht is. Daarnaast staan er ook strengere sancties tegenover. Een ploeg die veroordeeld werd tot matchfixing moet 25 procent van zijn tv-gelden afstaan. Het gaat in dit geval om de bedragen die verworven werden in het seizoen waarin de matchfixing plaatsvond.

De Hoge Raad, het nieuwe regelgevende orgaan van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) waarin ook de Pro League vertegenwoordigd is, moet de wetswijzigingen wel nog goedkeuren.

Pyrotechnisch materiaal voortaan altijd verboden

Ook pyrotechnisch materiaal in de voetbalstadions zal sneller bestraft zal worden. Tenzij er vooraf een aanvraag is ingediend, mogen vuurpijlen en rookbommen niet meer gebruikt worden door supporters. De nieuwe regels omtrent pyrotechnisch materiaal werden unaniem goedgekeurd. Ook Antwerp, Standard, Charleroi en KV Mechelen - clubs die bekendstaan wegens hun fanatieke aanhang - hadden geen bezwaar, zegt François.

Tot vorig seizoen kon het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de tribunes enkel bestraft worden als het wedstrijdverloop mogelijks kon worden beïnvloed. Maar daar voegt de Pro League binnenkort nog een aantal gevallen aan toe. Het Bondsparket moet altijd overgaan tot vervolging als er een vuurpijl op het veld of in de neutrale zone terechtkomt. Ook als er gemaskerde supporters in de tribunes pyrotechnisch materiaal afsteken, komt dat in het verslag van de match delegate. Tot slot zal elke blessure die door vuurpijlen of rookbommen veroorzaakt wordt in het stadion aanleiding geven tot vervolging.

“Het komt er eigenlijk op neer dat pyrotechnisch materiaal altijd verboden is”, legt François uit. Voor titelvieringen of speciale evenementen kan er wel nog een uitzondering gemaakt worden. “Maar dan moet er vooraf een aanvraag ingediend worden. Het zal dan bijvoorbeeld mogelijk zijn voor een professional om in het midden van het veld vuurwerk af te steken.”

Het komt nog steeds de bondsprocureur toe om op basis van het verslag van de match delegate over te gaan tot vervolging. Het Bondsparket maakt een dossier aanhangig bij de Geschillencommissie. Boetes kunnen oplopen tot 5.000 euro. Wanneer de match (tijdelijk) stilgelegd is, zijn er zwaardere straffen voorzien tot wedstrijden achter gesloten deuren.