Pro League stelt één kalender op met KV Mechelen in 1A, RC Genk en KV Kortrijk openen eerste speeldag

Belgisch voetbal

De Pro League heeft vandaag de kalender voor het seizoen 2019-2020 bekendgemaakt. Mét KV Mechelen (voorlopig) in 1A en Beerschot en Lokeren in de Proximus League . Racing Genk en KV Kortrijk openen de eerste speeldag op 26 juli. De eerste topper van het nieuwe seizoen is RC Genk-Anderecht.