Pro League stelt één kalender op met KV Mechelen in 1A, RC Genk en KV Kortrijk openen eerste speeldag

01 juli 2019

De Pro League heeft vandaag de kalender voor het seizoen 2019-2020 bekendgemaakt. Mét KV Mechelen (voorlopig) in 1A en Beerschot en Lokeren in de Proximus League. Racing Genk en KV Kortrijk openen de eerste speeldag op 26 juli. De eerste topper van het nieuwe seizoen is RC Genk-Anderecht.

De competitie begint op 26 juli met een duel tussen landskampioen Racing Genk en KV Kortrijk om 20u30. Club Brugge vat aan op het veld van Waasland-Beveren, Anderlecht speelt thuis tegen KV Oostende. De eerste topper staat gepland op de vijfde speeldag. Op 23 augustus ontvangt Genk Anderlecht in de Luminus Arena. De eerste ‘Super Sunday’ valt een week later. Dan staat Anderlecht-Standard op het programma en neemt Club het in eigen huis op tegen Genk. Bekijk hieronder alvast de eerste zeven speeldagen van het seizoen 2019-2020.

Speeldag 1:

26/07/19 - 20u30 Racing Genk - Kortrijk

27/07/19 - 18u00 Cercle Brugge - Standard

27/07/19 - 20u00 STVV - Moeskroen

27/07/19 - 20u00 Zulte Waregem - KV Mechelen

27/07/19 - 20u30 Waasland-Beveren - Club Brugge

28/07/19 - 14u30 Anderlecht - Oostende

28/07/19 - 18u00 Charleroi - AA Gent

28/07/19 - 20u00 Eupen - Antwerp

Speeldag 2:

2/08/2019 20:30 Club Brugge KV - STVV

3/08/2019 18:00 Standard de Liège - Zulte Waregem

3/08/2019 20:00 KV Kortrijk - Sporting Charleroi

3/08/2019 20:00 KV Oostende - Cercle Brugge KSV

3/08/2019 20:30 YR KV Mechelen* - KRC Genk

4/08/2019 14:30 KAA Gent - KAS Eupen

4/08/2019 18:00 Royal Excel Mouscron - RSC Anderlecht

4/08/2019 20:00 Royal Antwerp - Waasland-Beveren*

Speeldag 3:

9/08/2019 20:30 RSC Anderlecht - YR KV Mechelen*

10/08/2019 18:00 KV Oostende - Club Brugge KV

10/08/2019 20:00 KAS Eupen - Waasland-Beveren*

10/08/2019 20:00 Cercle Brugge KSV - KV Kortrijk

10/08/2019 20:30 KRC Genk - Zulte Waregem

11/08/2019 14:30 STVV - Standard de Liège

11/08/2019 18:00 Sporting Charleroi - Royal Antwerp

11/08/2019 20:00 Royal Excel Mouscron - KAA Gent

Speeldag 4:

16/08/2019 20:30 Club Brugge KV - KAS Eupen

17/08/2019 18:00 KV Kortrijk - RSC Anderlecht

17/08/2019 20:00 YR KV Mechelen* - Cercle Brugge KSV

17/08/2019 20:00 Zulte Waregem - Sporting Charleroi

17/08/2019 20:30 Waasland-Beveren* - KRC Genk

18/08/2019 14:30 Standard de Liège - Royal Excel Mouscron

18/08/2019 18:00 Royal Antwerp - STVV

18/08/2019 20:00 KAA Gent - KV Oostende

Speeldag 5:

23/08/2019 20:30 KRC Genk - RSC Anderlecht

24/08/2019 18:00 Sporting Charleroi - Club Brugge KV

24/08/2019 20:00 Cercle Brugge KSV - Waasland-Beveren*

24/08/2019 20:00 STVV - Zulte Waregem

24/08/2019 20:30 KV Oostende - YR KV Mechelen*

25/08/2019 14:30 Royal Antwerp - KAA Gent

25/08/2019 18:00 Standard de Liège - KV Kortrijk

25/08/2019 20:00 Royal Excel Mouscron - KAS Eupen

Speeldag 6:

30/08/2019 20:30 YR KV Mechelen* - Royal Excel Mouscron

31/08/2019 18:00 KAS Eupen - STVV

31/08/2019 20:00 KV Kortrijk - KV Oostende

31/08/2019 20:30 Waasland-Beveren* - Sporting Charleroi

1/09/2019 14:30 Club Brugge KV - KRC Genk

1/09/2019 18:00 RSC Anderlecht - Standard de Liège

1/09/2019 20:00 Zulte Waregem - Royal Antwerp

31/08 or 1/09/19 20:00 KAA Gent - Cercle Brugge KSV

Speeldag 7:

13/09/2019 20:30 Sporting Charleroi - KRC Genk

14/09/2019 18:00 KV Oostende - Standard de Liège

14/09/2019 20:00 KAS Eupen - Zulte Waregem

14/09/2019 20:00 STVV - Waasland-Beveren*

14/09/2019 20:30 Cercle Brugge KSV - Club Brugge KV

15/09/2019 14:30 RSC Anderlecht - Royal Antwerp

15/09/2019 18:00 KAA Gent - YR KV Mechelen*

15/09/2019 20:30 Royal Excel Mouscron - KV Kortrijk

Voor kalendermanager Nils Van Branteghem was het samenstellen van de kalender naar eigen zeggen een “huzarenstukje”. “Er moet niets meer aangepast worden, tenzij de uitspraak van het BAS ons dit verplicht. Dan passen we de kalender meteen aan”, zei hij.

Ook de CEO van de Pro League, Pierre François, nam het woord. Hij legde uit waarom KV Mechelen en niet Beerschot in 1A opgedeeld is. “Men zegt dat de Pro League een chaos is, maar daar ben ik niet mee akkoord. Deze kalender werd opgemaakt op basis van de sportieve resultaten. Als er wijzigingen moeten doorgevoerd worden na een uitspraak van het BAS, dan is er geen probleem. Wij verkeren niet in chaos. Wij volgen de reglementen.”