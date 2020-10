Pro League stelt clubs die internationals afstaan naar ‘rode zones’ gerust: “Bij negatieve test geen verplichte quarantaine bij terugkeer” Voetbalredactie

03 oktober 2020

07u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal De Belgische profclubs zien komende week vele internationals afreizen. De vrees dat sommige spelers op verplichte quarantaine zouden moeten - waarvoor de FIFA de clubs waarschuwde - is voor een terugkeer naar België ongegrond. “Profsporters genieten een uitzondering als ze het protocol volgen en negatief testen”, zegt de Pro League. De situatie bij elke eersteklasseclub uitgelegd.

“Als ze van de ene geteste omgeving naar de andere gaan en negatief testen, moeten ze niet op quarantaine”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. Volgens het coronaprotocol moeten topsporters 72 uur voor het vertrek negatief testen om te mogen afreizen. Idem dito voor de terugkeer. En eens weer in België volgt zo snel mogelijk een nieuwe test om te mogen aansluiten bij de groep.

De Belgische profclubs bekijken de situatie. Anderlecht hield de oproeping van Percy Tau nog in beraad: hij is de enige van de club die buiten Europa naar Zuid-Afrika zou afreizen. Bij vele clubs leeft wel het besef dat ze de interlandcarrière van hun spelers niet willen dwarsbomen: “Het is een vervelende en geen makkelijke situatie”, zei Clubtrainer Philippe Clement. “Je mag de cultuur van de jongens niet vergeten. Neem nu Krépin Diatta. Als hij niet naar Senegal mag wegens Covid-19, keldert dat zijn reputatie daar.”

Genk en Standard zetten het licht op groen voor iedereen. “Het liefst had ik ze allemaal wel liever hier gehouden”, reageerde Genktrainer Jess Thorup. “Dan kon ik twee weken meer trainen met iedereen. Maar we hebben beslist om iedereen die opgeroepen is, te laten vertrekken. Ik weet hoe belangrijk het voor spelers is om hun land te verdedigen. We leggen ze wel een aantal voorwaarden om te testen op. Wat ik ook wel jammer vind, is dat sommige spelers drie wedstrijden moeten spelen. Dat maakt de belasting erg groot.”

Bij Genk is Lucumi de enige speler die naar een andere continent moet reizen. Ito speelt met Japan in Nederland, Dessers met Nigeria in Oostenrijk. Maar de Colombiaanse voetbalbond legt een charter in voor al hun internationals, die via Lissabon naar Bogota zal gaan. Genk wilde Lucumi enkel laten gaan als ze de garantie hadden van de Colombiaanse bond dat hij ook onmiddellijk na de wedstrijden - de WK kwalificaties tegen Venezuela en in Chili - met een charter terug naar Europa komt. En die garantie hebben ze.

AA Gent telt negen internationals in hun rangen. De club zegt nog even te wachten met beslissingen tot er volledige duidelijkheid is over de quarantaineregels voor bepaalde risicolanden.

KV Mechelen heeft wel in overleg besloten om Issa Kaboré - die opgeroepen is voor Burkina Faso dat twee oefeninterlands speelt in Marokko plant tegen Congo en Madagascar - niet te laten vertrekken om de risico’s op corona te vermijden.

STVV reageert dat de club trots is op hun internationals en ze hun selectie gunnen, mits het opvolgen van alle coronamaatregelen: “Het is belangrijk om corona buiten de groep te houden. Dat is tot nog toe aardig gelukt.”

Moeskroen rekent erop dat de spelers niet in quarantaine moeten wanneer ze negatief testen. Bij KV Kortrijk zegt sportief manager Rik Foulon dat ze geen keuze hebben: “We moeten onze spelers laten gaan en hopen dat ze zonder Covid-19 terugkeren en hier ook negatief testen zodat we ze meteen kunnen integreren in de groep.”

Ook Zulte Waregem gaf de geselecteerde spelers die niet geblesseerd zijn het fiat om met hun nationale ploeg te spelen. Van de vijf spelers met een oproeping bij Cercle kreeg Omolo geen toestemming om af te reizen. Hij liep trouwens op de training vandaag een scheur in de buikspier op waardoor hij dit weekend voor het duel in Eupen uitvalt en sowieso niet had kunnen spelen met Kenia.

INTERNATIONALS CLUBS 1A

CLUB BRUGGE (9): Mignolet, Mechele, Vanaken (Rode Duivels) en De Ketelaere (U21); Diatta (Senegal); Sobol (Oekraïne); Kremcik (Tsjechië); Kossounou en Deli (Ivoorkust)

ANDERLECHT (12): Verschaeren, Doku, Van Crombrugge (Rode Duivels), Sambi Lokonga, Delcroix, Colassin, Kana en Amuzu (U21); Tau (Zuid-Afrika); Sanneh (Gambia, spelen in Portugal); Nmecha (Duitse U21); Daskevics (Letse U21)

STANDARD (7): Vanheusden (Rode Duivels), Bodart (U21), Amallah (Marokko), Boljevic (Montenegro), Cimirot (Bosnië-Herzegovino), Laifis (Cyprus), Fai (Kameroen).

RACING GENK (9): Arteaga (Mexico), Ito (Japan), Dessers (Nigeria), Hrosovsky (Slovakije), Lucumi (Colombia), Toma (Zwitserse U21), Uronen (Finland), Maehle (Denemarken), Thorstvedt (Noorse U21).

AA GENT (9): Ngadeu (Kameroen), Chakvetadze (Georgië), Mohammadi (Iran), Botaka (Congo), Marreh (Gambia), Nurio (Angola), Dorsch (Duitse U21), Yaremchuk en Plastun (Oekraïne).

CHARLEROI (7): Kayembe (Rode Duivels), Gholzadeh en Rezaei (Iran), Goranov (Bulgarije), Zajkov (Macedonië), Ilaimaharitra (Madagascar), Henen (Togo), Kayembe (RD)

ANTWERP (2): Myoshi (Japan), De Pauw (Congo).

BEERSCHOT (4): Holzhauser (Oostenrijk), Sanyang (Gambia), Vorogovskiy (Kazachstan), Suzuki (Japan), Halaimia (?) (Algerije).

KV MECHELEN (2): Coucke (U21), Kaboré (Burkina Faso) ° Kaboré blijft in België.

ZULTE WAREGEM (5): Govea (Mexico), Srarfi (Tunesië), Berahino (Burundi), Bansen (Duitse U21), Soisalo (Finse U21). Opmerking. Pletinckx na blessure in selectie U21 vervangen door Kana (Anderlecht).

KORTRIJK (2): Selemani (Comoren, spelen in Tunesië), Makarenko (Oekraïne, speelt in Frankrijk en Oekraïne).

STVV (4): Mmaee (Marokko), Buatu (Angola); Schmidt (Japan); Cacace (Nieuw-Zeeland). Opmerking: matchen Nieuw-Zeeland geannuleerd wegens Corona

OH LEUVEN (4): Keet (Zuid-Afrika), Bese en Malinov (Hongarije), Keita (Ivoorkust). Opmerking: Malinov is door enkelblessure twijfelachtig.

CERCLE (5): Ueda (Japan), Hotic (Bosnië-Herzegovina), Velkovski (Bulgarije), Mbenza (Congo Brazzaville), Omolo (Kenia). Opmerking: Omolo geblesseerd en geen toestemming. Mbenza mag naar Congo Brazzaville als hij voldoende fit is na blessure aan adductoren.

WAASLAND-BEVEREN (2): Leuko (Kameroen), Sinani (Luxemburg)

KV OOSTENDE (2): Bataille (U21), Skulason (IJsland)

MOESKROEN (7): Bakic en Hocko (Montenegro); Onana, Olinga en Tabekou (Kameroen, spelen in Japan), Capita (Angola, spelen in Congo), Koffi (Burkina-Faso)

AS EUPEN (5): Musona (Zimbabwe), Prevljak (Bosnië-Herzegovina), Kayembe (Congo), Gnaka (Ivoorkust), Embalo (Guinee-Bissau)

INTERNATIONALS CLUBS 1B

SK LOMMEL (2): Thordarson (U21 IJsland), Svedkauskas (Litouwen).

UNION (3): Bah (Guinee), Moris (Luxemburg), Teuma (Malta)

RWDM (2): Yadi mag naar Guinee indien geselecteerd, Abderrahmane mag naar Mauritanië indien geselecteerd.

SERAING (1): Dietsch (Franse U20)

WESTERLO: geen internationals

LIERSE KEMPENZONEN: geen internationals

SK DEINZE: geen internationals

