Pro League spreekt steun uit aan Mehdi Bayat na ‘nieuwe bom’: “Heeft zich altijd geëngageerd voor belang Belgisch voetbal” TLB

26 mei 2020

16u35 0 Belgisch voetbal De Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, spreekt in een persbericht zijn steun aan Mehdi Bayat, de voorzitter van de Belgische voetbalbond en Sporting Charleroi. Vanmorgen kon u al lezen dat er een nieuwe bom gedropt werd boven de Pro League en de Belgische voetbalbond en dat Antwerp bij de bond en de UEFA ook de dubbele rol van bonds­preses Mehdi Bayat wil aanklagen.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kreeg vier klachten binnen over machtsmisbruik. Die werden ingediend door Waasland-Beveren, Virton, Antwerp en Roland Duchâtelet. De Pro League werd gisteren op de hoogte gebracht van die klachten en de instantie benadrukt dus dat ze achter Bayat blijft staan. “De Pro League merkt op dat tijdens de verkiezing van de voorzitter van de KBVB alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij (Antwerp, red.), voor de heer Mehdi Bayat gestemd hebben", zo klinkt het.

Algemene Vergadering

“In de organen van de Pro League waar Mehdi Bayat lid van is, in het bijzonder in de Raad van Bestuur, heeft hij zich altijd geëngageerd voor het belang van het Belgische voetbal in het algemeen en het professionele voetbal in het bijzonder. Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei verklaarde hij expliciet voorstander te zijn van de organisatie van de finale van de Beker van België voor de deadline van 3 augustus, ook al zou zijn club meer belang zou hebben bij een annulatie van de wedstrijd.”

“Hij ging akkoord dat zijn club significant zal bijdragen aan het solidariteitsfonds (opgericht door deze Algemene Vergadering) indien Sporting de Charleroi zal deelnemen aan de groepsfase van de Europa League, waarbij de aanklagende partij één van de grootste begunstigden zou zijn van dit fonds. De Raad van Bestuur van de Pro League houdt er aan zijn steun aan Mehdi Bayat te benadrukken.”

Ook Roland Duchâtelet, een aandeelhouder van Waasland-Beveren en Virton stuurden een klacht naar de BMA. “Wij kunnen niet de beweegredenen van die andere partijen verduidelijken, maar dat er vier klachten zijn, toont wel aan dat er iets structureel mis is”, verklaarde Virton eerder vandaag. “Dat één en dezelfde persoon, Mehdi Bayat, tegelijkertijd CEO is van Sporting Charleroi, voorzitter van de KBVB, lid van de Raad van Bestuur van de Pro League en dan ook nog eens de broer is van de meest toonaangevende spelersmakelaar in België”, kan voor ons echt niet.” Maar de Pro League denkt daar dus anders over.

