Pro League schenkt 50.000 maaltijden aan Voedselbanken en roept clubs en fans op ook een bijdrage te leveren GVS

05 april 2020

11u01 0 Pro League Een hartverwarmende actie. De Pro League doet een gift van 100.000 euro, waarmee 50.000 maaltijden kunnen voorzien worden, aan de Belgische Federatie van Voedselbanken . Het roept ook clubs en fans op hun steentje bij te dragen. In deze coronacrisis doen meer mensen beroep op de voedselbanken, waardoor de voorraad uitgeput raakt en de uitgaven stijgen.

Door de coronacrisis hebben steeds meer gezinnen het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Het aantal mensen dat beroep doet op de voedselbank, neemt dan ook toe. Daardoor raken de voorraden sneller op en moeten de voedselbanken zelf middelen aankopen. Het resultaat is dat de uitgaven fors stijgen.

Iedere voetbalsupporter weet dat een ploeg meer is dan de basiself op zondag. Om de moeilijke momenten tijdens het seizoen door te komen, is een sterke bank cruciaal. Zo is het nu ook voor de samenleving Pierre François

De Pro League biedt nu een helpende hand. Het doet een gift van 100.000 euro aan de Belgische Federatie van Voedselbanken. Met dat bedrag kunnen 50.000 maaltijden voorzien worden. Pro League-CEO Pierre François geeft tekst en uitleg bij de schenking: “Iedere voetbalsupporter weet dat een ploeg meer is dan de basiself op zondag. Om de moeilijke momenten tijdens het seizoen door te komen, is een sterke bank cruciaal. Zo is het nu ook voor de samenleving. In deze moeilijke periode is het belangrijk dat er een sterke voedselbank is.” De Pro League roept ook haar clubs en de voetbalfans op om een bijdrage te leveren.

17.936 ton voedsel

Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, is blij met de gift. “In naam van de Belgische Voedselbanken, de 618 aangesloten liefdadigheidsverenigingen en alle mensen die beroep moeten doen op gratis voedselhulp, wens ik de Pro League oprecht te danken voor dit nobel initiatief. Dit mooie gebaar van solidariteit is hartverwarmend en motiveert alle vrijwilligers om zich blijvend te engageren in de strijd tegen de honger in ons land.”

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een netwerk van negen regionale voedselbanken die hulp verschaffen aan wie daar nood aan heeft. Vorig jaar verzamelden ze 17.936 ton voedsel in, en verdeelden dat aan 168.476 behoeftigen. Wie een schenking wil doen, kan dat op http://www.foodbanks.be en op het rekeningnummer BE15 0682 1093 6530.