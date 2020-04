Pro League plooit niet na dreigement van UEFA-baas: “Solidair? Ja, als men dat ook is met óns” NVK/SK/KDZ

04 april 2020

03u00 6 Belgisch voetbal UEFA-baas Aleksander Ceferin dreigt er persoonlijk mee de ­Belgische ploegen uit Europa te houden als de competitie ­vroegtijdig stopt. De Belgische voetbaltop plooit niet.

Rond het middaguur was alles rustig in voetballand. Pro League-voorzitter Peter Croonen, bondsvoorzitter Mehdi Bayat en zijn CEO Peter Bossaert hadden net een “bevredigende en serene” conferencecall gehad met het hoofdkwartier van de UEFA.

“Het was een constructief ­gesprek”, vertelde Croonen. “We hebben onze argumenten uitgelegd waarom we zullen stoppen met voetballen. En de UEFA heeft op zijn beurt uitgelegd dat we de brief niet mogen zien als een dreigement, maar eerder als informatie.” Croonen doelde vooral op het persbericht van de Europese voetbalbond. Landen die vroegtijdig stoppen, zouden mogelijk geweigerd worden uit de Europese competities. Dat probleem leek niet meer aan de orde.

Tot de Duitse tv-zender ZDF om 13u een interview met UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin uitzond. Daarin dropte die nog eens dezelfde bom. Dit keer met naam en toenaam. “België, en alle landen die ook vroegtijdig willen stoppen, riskeren niet te mogen aantreden in de Europese competities.” De verzamelde top van het Belgisch voetbal viel uit zijn stoel van verbazing. Van het serene ­klimaat bleef bitter weinig over. In de plaats kwam nerveus heen-en-weergebel en een resem whatsapps richting Nyon en tussen de Belgische voetballeiders onderling. De entourage van ­Ceferin liet gisteravond wel weten dat het interview al opgenomen was vóór het videogesprek.

Lobby

De harde officiële communicatie van de UEFA wijst alleen maar op de gigantische lobby die achter de schermen op gang is getrokken door de topcompetities. Engeland, Duitsland, Frankrijk, zélfs Italië en Spanje riskeren zo’n 4,5 miljard euro kwijt te spelen aan tv-geld als hun competities ook zouden worden stopgezet.

De keuze van de Belgische clubs om te stoppen met voetballen op zich heeft daar geen impact op. Maar de grote voetballanden ­vrezen dat de Jupiler Pro League de eerste dominosteen is, die verschillende andere kleine of middelgrote competities zal lamleggen. Als héél Europa stopt met voetballen, zal de maatschappelijke druk op de Premier Leagues van deze wereld enorm worden om ook te stoppen. En verdwijnen al die miljarden als sneeuw voor de zon.

Vandaar dat Ceferin zegt: “We verwachten solidariteit van alle competities.”

Solidariteit is normaal gezien een concept waarbij de sterkste schouders de zwakste ondersteunen. De UEFA hanteert schijnbaar een alternatieve definitie, waarbij de grootste spelers aan hun centen moeten kunnen. Croonen: “We hebben de UEFA uitgelegd dat we ook solidair willen zijn. Zo zullen er in juli en augustus nog Europese wedstrijden van dit ­seizoen gespeeld worden, die een impact kunnen hebben op onze kalender. Wij houden daar rekening mee. Maar men moet ook ­solidair zijn met ónze beslissing, die vanuit maatschappelijk standpunt en met het oog op de volksgezondheid, de enige logische en zelfs noodzakelijke in België. We staan voor een marathon en geen sprint. Corona zal niet zomaar verdwijnen. Het zal al moeilijk ­genoeg zijn om een normaal nieuw seizoen te spelen met de impact die er nu is.”

Geblaf

Blijft de vraag: kan de UEFA op ­basis van zijn eigen reglementen überhaupt België de toegang richting Europa verbieden? De Europese voetbalbond maakt zich sterk van wel. Maar juristen zijn het daar niet mee eens.

Croonen: “Ik kan me niet inbeelden dat de Belgische ploegen echt zullen worden uitgesloten.”

België lijkt dus gewoon bij zijn standpunt te blijven. Ondanks het geblaf van de schoothond van de Europese grootmachten.