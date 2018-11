Pro League pleit voor evenwichtige aanpassing van belastings- en RSZ-stelsel: “Maar het profvoetbal moet ook concurrentieel blijven” IB en MH

25 november 2018

13u08

Bron: Belga 122 Belgisch Voetbal De Pro League pleit voor een evenwichtige aanpassing van het belastings- en RSZ-stelsel, die het voor het profvoetbal mogelijk maakt om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere Europese competities. “De Pro League neemt zich stellig voor om een actieve rol op te nemen in de rechtvaardige hervorming van de fiscale en sociale status van professionele sportbeoefenaars”, klinkt het in een officieel bericht.

De Pro League is zich ervan bewust dat het status quo van het belasting- en sociale stelsel niet houdbaar is. “Het debat erover is onvermijdelijk”, gaat het verder. “We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vragen van de politieke wereld en de publieke opinie. Bovendien moeten de jeugdopleidingen, zoals die zich sinds 2008 ontplooien, kunnen blijven ontwikkelen.”

Na een eerste overleg met de sociale partners, minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister De Block op 14 november, werkte de Pro League naar eigen zeggen hard aan een evenwichtige en rechtvaardige aanpassing van de btw- en RSZ-stelsels. “In dat kader vond vrijdag (23 november) een eerste bijeenkomst plaats van het Paritair Comité voor de Sport. Uit deze bijeenkomst bleek dat de gekozen werkwijze kan leiden tot adequate antwoorden die dan geïmplementeerd kunnen worden. In overleg met de sociale partners werd een agenda vastgelegd en goedgekeurd. Cruciaal om zo alvast elke toe-eigening van het dossier te vermijden.”

“De Pro League dankt elk van zijn gesprekspartners om, in een geest van overleg en samenwerking, deze werkzaamheden samen aan te gaan”, eindigden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François het persbericht.

De Block: “Geen signaal gekregen”

Na het uitbreken van het schandaal 'Propere Handen' stelt Maggie De Block (Open Vld) vast dat de voetbalwereld de boodschap niet ­begrepen heeft. "Ik vroeg een signaal, maar heb het niet ­gekregen", zegt De Block over de voetbalsector. "Omdat concrete resultaten uitblijven, heb ik mijn diensten op­gedragen een voorstel uit te werken om het RSZ-voordeel af te schaffen of af te bouwen.”

De Block haalt bij VRT NWS enkele voorbeelden uit het voetbalschandaal aan om haar standpunt kracht bij te zetten. “Een CEO die zelf in opspraak komt en toch in het expertenpanel over de hervormingen blijft zetelen bijvoorbeeld”, klinkt het bij de Minister van Sociale zaken. “Of een makelaar die spijtoptant wordt of een scheidsrechter die onder verdenking staat en toch zijn job opnieuw opneemt bij de voetbalbond. Ik heb de indruk dat de voetbalwereld vooral bezig is zijn eigen zaken te regelen en niet de beloofde hervorming. Het zijn alles behalve goede signalen.”

Door het voordeel betalen voetballers vandaag slechts een maximum van 304 euro RSZ per maand, ook al verdienen ze soms tienduizenden euro's per maand. Clubs ­betalen maandelijks maximaal 591 euro per speler.