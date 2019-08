Pro League over transfersoaps: "We moeten waken over ons economische model" Redactie

21 augustus 2019

18u34

Belgisch voetbal De Pro League neemt geen standpunt in over de dossiers rond Faïz Selemani en Alexis De Sart, maar is wel verontrust. "De levensvatbaarheid van onze clubs is gebaseerd op ons transfersysteem. Dat moeten we beschermen", aldus CEO Pierre François.

De Pro League blijft op de oppervlakte over het dispuut tussen Union en KV Kortrijk. "Selemani beroept zich op dringende redenen om zijn contract te verbreken. Ik begrijp heel goed dat de Brusselaars die betwisten. Maar de Pro League kan zich daarover niet uitspreken. Het reglement van de voetbalbond, waaraan zowel Union als KV Kortrijk gebonden zijn, schrijft de procedure voor."

De "ernstige fouten van Union” waarop Selemani zich beroept om zijn contract bij de Brusselaars eenzijdig te verbreken, moeten beoordeeld worden door een arbitragecommissie van de voetbalbond alvorens de Comorees bij een andere club kan aansluiten. KV Kortrijk moet die procedure inleiden, waarna een zestienkoppige commissie zich daarover buigt. Zolang dat niet gebeurd is, kan Selemani niet spelen voor de Kerels.

Meer algemeen is de Pro League wel op zijn hoede voor contractueel gebonden spelers die serene onderhandelingen tussen twee partijen verstoren. "We moeten vermijden dat het economische model waarop onze competitie is gestoeld in gevaar komt. De levensvatbaarheid van onze clubs is gebaseerd op ons transfersysteem", aldus François, die verwees naar een studie van Deloitte. "Tenzij we waakzaam zijn, blijft het niet bij deze twee incidenten. Dit probleem kan zich verspreiden als een olievlek. Het kan niet alleen voor andere Belgische clubs, maar ook voor buitenlandse dienen als een voorbeeld. Zeker voor eigenaars die behalve een Belgische ook een buitenlandse club in hun bezit hebben."

Pierre François liet alvast weten dat het thema zeker aan bod zal komen op de volgende bestuursvergadering van de Pro League.