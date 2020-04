Pro League na overleg met UEFA: “Gaven aan niet akkoord te gaan met aanpak die liga’s dwingt competities verder te zetten” Redactie

03 april 2020

12u06 1 Belgisch voetbal Daags na de beslissing om onze Belgische competitie stop te zetten , namen de UEFA, de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) en de Pro League contact op in een conference call. De UEFA begrijpt niet waarom nú al een einde te maken aan het seizoen en dreigt met een Europese uitsluiting. De KBVB en de Pro League lichtten hun beslissing toe en “gaven aan dat ze niet akkoord zouden gaan met een aanpak die liga’s dwingt om hun competities verder te zetten op straffe van uitsluiting van de Europese competities.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Deze vrijdagochtend werd een conference call van ruim een uur belegd tussen UEFA, de RBFA en de Pro League”, vertelt de Pro League in een communiqué over het overleg tussen UEFA, de KBVB en de Pro League. “Tijdens dit overleg, dat plaatsvond in een constructieve sfeer, duidden de bestuurders van het Belgische voetbal hun motieven inzake volksgezondheid en de economische argumenten die de basis vormden voor de aanbeveling die de Raad van Bestuur gisteren formuleerde.”

Specifieke context

“Ze gaven ook aan dat ze niet akkoord zouden gaan met een aanpak die liga’s dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis, op straffe van uitsluiting uit de Europese clubcompetities van het volgende seizoen. Zowel de RBFA als de Pro League zijn grote voorstanders van de solidariteit binnen het Europese voetbal. Net vanuit deze solidariteit pleitten onze vertegenwoordigers voor een beleid dat het mogelijk maakt om deze situatie aan te pakken met respect voor de specifieke context van elke liga.”

Er werd alvast een nieuwe call vastgelegd. Deze vindt plaats over een week. In een reactie aan Belga zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever dat er geen enkele reglementaire basis is om de Belgische clubs uit te sluiten van UEFA-competities. “Die beslissing komt soeverein aan de liga’s en de federaties toe. Zolang onze eigen reglementen maar gerespecteerd blijven. Als de beslissing van de algemene vergadering bekrachtigd wordt, maken wij reglementair geen fouten.”

Europese uitsluiting?

Gisteren werd duidelijk dat de UEFA op zijn zachtst gezegd niet opgezet is met de beslissing van de Pro League om een punt te zetten achter onze competitie. Voorzitter Ceferin stuurde een brief naar alle Europese federaties waarin het in niet mis te verstane woorden het standpunt toelichtte. “Zonder eenheid en zonder solidariteit geraakt niemand uit deze crisis, vermits we allemaal met elkaar verbonden zijn (...) Competities stoppen mag enkel het laatste redmiddel zijn indien geen enkel alternatief op de kalender meer mogelijk is.”

Tussen de lijntjes door viel te lezen dat de overkoepelende Europese voetbalbond zelfs dreigt met een Europese uitsluiting: “De deelname aan UEFA-competities wordt bepaald door sportieve resultaten aan het einde van van een volledige nationale competitie. Een vroegtijdige stopzetting van de competitie zaait twijfel over het vervullen van die voorwaarde. De UEFA heeft het recht te bepalen welke clubs worden toegelaten tot zijn clubcompetities in het seizoen 2020-2021.”

Lees ook: Er wacht wellicht juridische strijd om promotie en degradatie: “Zonder consensus dreigt lawine aan procedures” (+)