Pro League laat rechtenhouders weten dat het géén tv-geld zal terugbetalen, Telenet eist gesprek: "Anders volgen juridische stappen"

20 mei 2020

14u26 1 Belgisch voetbal De Pro League heeft een brief gestuurd naar de rechtenhouders - Telenet, Proximus en VOO - met de boodschap dat het géén tv-geld zal terugstorten voor het seizoen 2019-2020. Een logische stap na de beslissing van de overheid om alle sportcompetities te staken tot en met 31 juli. Dat besluit gaf de Pro League namelijk een volgens hen valabele overmachtsreden om, ondanks een pak minder matchen, toch niets te moeten terugstorten van het reeds geïnde tv-geld. Telenet geeft in een officiële reactie aan dat het een formele meeting wil met de Pro League. “Als ze dit weigeren, is Telenet genoodzaakt verdere juridische stappen te zetten.”

Wel 23 miljoen euro. Zoveel staat er op het spel. Onze clubs dreigden die som kwijt te spelen als het seizoen zonder duidelijke overmacht - lees: een overheidsbeslissing - werd stopgezet. Maar de regering kwam op 6 mei met duidelijkheid. Geen prof- of amateursport tot en met 31 juli, en dus moést de competitie wel stopgezet worden. Club Brugge werd officieel uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren moet zakken. Er werd ook een brief verzonden naar alle rechtenhouders om te melden dat de Pro League, die de beslissing van de overheid als rechtsgeldige overmachtssituatie beschouwd, géén tv-geld zal terugbetalen voor het afgelopen seizoen.

Telenet, Proximus en VOO betaalden eerder al de laatste schijf van in totaal 23 miljoen euro aan de profclubs, maar zij zullen het met 93 wedstrijden - de return van de 1B-finale niet meegerekend - minder moeten doen. Telenet-CEO John Porter sprak eind april nog dreigende taal. “Bij afwezigheid van heel duidelijke overmacht hebben we een goede case om een gedeeltelijke compensatie te krijgen, omdat het seizoen en de play-offs niet afgemaakt worden”, zei de Amerikaan toen. “We wachten natuurlijk af.”

Juridische stappen

Nu is er dus wel duidelijkheid en heeft de Pro League formeel laten weten dat het geen cent wil/zal terugbetalen van die 23 miljoen euro. “Wij hebben inderdaad deze week een reactie ontvangen van de Pro League”, klinkt het vandaag in een officieel statement van Telenet. “In die reactie laat de Pro League weten dat het niet van plan is om het voorschot, dat betaald is voor niet geleverde diensten, terug te betalen. Wij hebben vandaag opnieuw een brief gestuurd naar de Pro League met de vraag om - zoals contractueel is vastgelegd bij conflicten – een formele meeting te hebben. Als ze dit weigeren, is Telenet genoodzaakt verdere juridische stappen te zetten.”

