Pro League komt met actieplan tegen racisme: "Stadionverbod én verplichte cursus voor racistische supporters"

12 november 2019

08u48

Voetbalsupporters die zich schuldig maken aan oerwoudgeluiden of die een scheidsrechter uitschelden voor 'vuil janet', moeten meteen een stadionverbod krijgen. Pas na het volgen van een cursus zullen ze mogen ­terugkeren in de tribune.

Het is een van de middelen waarmee de Pro League, de vereniging van profclubs, de discriminerende en kwetsende spreekkoren in de voetbalsta­dions wil aanpakken. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. De Pro League wil bovendien de clubs altijd ter verantwoording roepen voor het wangedrag van supporters.

Met het langverwachte actieplan schakelt de Pro League een versnelling hoger om "alle discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen" uit de voetbalstadions te bannen en kordaat te bestraffen. Morgen wordt het actieplan, waaraan anderhalf jaar gewerkt is, ­officieel voorgesteld.

De Pro League komt met een waaier aan concrete richt­lijnen voor alle profclubs - van preventie tot bestraffing - en hoopt dat de uitwerking van het plan ook tot in het amateurvoetbal zal doorsijpelen. "De afgelopen jaren leek het na een resem incidenten alsof zulke spreek­koren onbestraft bleven", zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. "Er was geen echt besef, alles werd vrolijk afgedaan als folk­lore. Die tijd is meer dan ooit voorbij. Bij elk kwetsend spreekkoor dat in het verslag van de scheidsrechter of match delegate opduikt, zullen clubs sowieso altijd voor het bondsparket moeten verschijnen. Zonder uitzondering. Dat zal een berg extra werk opleveren, maar het zij zo."