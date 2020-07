Pro League: “Klaar voor matchen mét beperkt publiek” Redactie

22 juli 2020

17u43 0 Belgisch voetbal De Pro League is naar eigen zeggen klaar voor een seizoenstart mét beperkt publiek. “De 24 profclubs hebben twee weken voor de seizoenstart alle voorbereidingen getroffen”, klinkt het in een persbericht. Het is aan de overheid om een finale beslissing te nemen, morgen komt de veiligheidsraad samen.

Op twee weken van de start van de competitie is het nog steeds onduidelijk of fans aanwezig kunnen zijn bij de eerste wedstrijden van het seizoen. De Pro League laat intussen wel weten dat het voorbereidingen getroffen heeft om “vanaf de terugwedstrijd van de finale van de Proximus League een beperkt aantal toeschouwers toe te laten in de stadions”.

De tribunes zullen in verschillende blokken worden opgedeeld, er zullen timeslots gehanteerd worden, mondmaskers worden verplicht en de strikte social distancing-maatregelen zullen uiteraard ook gelden.

“De Pro League maakte haar protocol begin vorige week over aan de bevoegde overheden. Zodra deze bepalingen officieel bekrachtigd zijn, kunnen de voorbereidingen gefinaliseerd worden voor een geleidelijke terugkeer van fans in de stadions”, klinkt het nog.

