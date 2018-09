Pro League keurt unaniem indicatieve tabel goed, tot opluchting van voorzitter Marc Coucke Redactie

04 september 2018

18u28

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal De Pro League heeft de indicatieve tabel goedgekeurd. Die dient als maatstaf om voetballers te straffen na een overtreding. Dat maakte voorzitter Marc Coucke bekend na de raad van bestuur en de algemene vergadering van het voetbalorgaan.

De indicatieve tabel deed de afgelopen weken stof opwaaien omdat er onduidelijk ontstond over de geldigheid, terwijl een werkgroep met verschillende leden van de Pro League in januari al goedkeuring had gegeven. Nu is de tabel ook door de volledige Pro Laegue goedgekeurd. Coucke toonde zich opgelucht dat er nu volledige klaarheid is omtrent de tabel, maar liet zich niet uit over de zaken die momenteel nog lopen bij de geschillencommissie.

Het bondsparket ging eerder vandaag bovendien in evocatie tegen de vrijspraak van Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk). Zij werden op 25 augustus vrijgesproken omdat de indicatieve tabel nog niet goedgekeurd was, maar riskeren nu alsnog een schorsing.