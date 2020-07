Pro League gaat ervan uit dat competitie gewoon start, Van Ranst: “Profvoetballers doen ook hun job, misschien is daar uitzondering mogelijk” PDD/TLB

29 juli 2020

19u14 3 Belgisch voetbal De onduidelijkheid blijft, ook voor de Pro League. Maar er is hoop. De De onduidelijkheid blijft, ook voor de Pro League. Maar er is hoop. De federale expertengroep Celeval kan het verbod op profvoetbal in Antwerpen voor de komende weken nog ‘overrulen’. Professor Marc Van Ranst, die zetelt in die expertengroep, liet in VTM Nieuws een opening: “Profvoetballers doen ook gewoon hun job. Misschien is er wel een uitzondering te maken.” De Pro League rekent er ook op dat dat gebeurt. “Wij zetten op dit moment alles op alles om het seizoen te laten starten zoals gepland”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Wij hebben ook gehoord dat de gouverneur een opening laat via de Celeval", aldus Stijn Van Bever. Celeval is de federale expertengroep die adviezen voor maatregelen uitspreekt. Marc Van Ranst, die zetelt in die groep, reageerde in VTM Nieuws: “Een uitzondering op de regel is wat we hier en daar in het buitenland zien, zoals in Leicester. Wij kunnen adviseren, maar als de gouverneur hier ‘neen’ zegt, is dat zo. Langs de andere kant zijn voetballers ook gewoon mensen die hun werk doen. Net zoals u en ik. Dus voor profvoetballers is er misschien wel een kleine uitzondering te maken.” Van Ranst liet ook nog weten dat er deze avond nog overleg plaatsvindt met de Antwerpse gouverneur Berx.

Bekijk hier de reactie van Van Ranst in VTM Nieuws



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Wij hebben onze protocollen opgemaakt samen met experten”, gaat Van Bever verder. “Zowel de wedstrijdprotocollen rond toeschouwers, testen, quarantaine en tracing hebben we voorgelegd en die hebben toen ook positief advies gekregen. De protocollen, zeker dat rond de testen, zijn opgemaakt om ook tijdens een tweede golf te kunnen blijven spelen. We zitten nu sneller dan iedereen had verwacht in die tweede golf, maar zijn zeker wel overtuigd van de kwaliteit van die zaak. We hopen ook dat de Celeval dat nog eens kan bevestigen en dat we aan de slag kunnen gaan.”

Bestendiging

Als het licht voor Antwerp en co toch nog op groen staat, vindt de Pro League dat geen uitzondering op het verbod. “Voor ons zou dat de bestendiging zijn van het werk dat verricht is en dat een bepaalde feedback heeft gekregen. En dat we ook op die weg verder kunnen gaan. Het gaat bovendien om mensen die sporten voor hun beroep, daarom zouden we het geen uitzondering vinden. In de verordening staat ook aangegeven dat mensen hun beroep kunnen blijven uitoefenen en daar willen we ook de aandacht nog wel op vestigen.”

Op dit ogenblik moment houdt de Pro League er geen rekening mee dat de start van het seizoen zal worden uitgesteld. “Wij zetten op dit moment alles op alles om het seizoen te laten starten zoals gepland. We gaan dus niet uit van een worstcasescenario of plan B, want we willen vooruit gaan.”

Van Bever over promotiefinale en bekerfinale: “We zijn ervan overtuigd dat ook die wedstrijden zullen kunnen doorgaan”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Gouverneur Berx blijft bij verbod op profvoetbal in Antwerpen komende vier weken, federale expertengroep Celeval kan verbod nog overrulen