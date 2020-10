Pro League-CEO Pierre François stelt dat BeNeLiga “gecompliceerd” wordt NVK

07 oktober 2020

19u25 0 Belgisch voetbal Bert Habets, de Nederlandse manager die het BeNeLiga-project moet coördineren, kwam de plannen over de tweelandencompetitie voorstellen aan alle Belgische clubs. Pro League-CEO Pierre François, die zelf niet betrokken is in die plannen, stelt wel dat het “gecompliceerd” wordt.

Wegens de voor de hand liggende redenen: “De tv-contracten moeten op elkaar afgestemd zijn, er zijn mededingingsregels die gevolgd moeten worden. En de UEFA moet akkoord gaan om de Europese tickets te verdelen zoals nu het geval is.”

Daarover is een verkennende vergadering geweest met UEFA-baas Ceferin. Maar een definitief antwoord vanuit de UEFA is er nog niet. Ook binnen de Europese voetbalbond is er geen eensgezindheid over de manier waarop ze het voorstel moeten aanpakken. Zeker in de wetenschap dat ook andere voetbalclusters - Balkanlanden, Ierland en Noord-Ierland - aan soortgelijke projecten denken.

