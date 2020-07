Pro League blijft lobbyen voor een uitzondering na verbod gouverneur Berx op voetbal in Antwerpen, contacten met andere locaties wel al gelegd PJC/FDZ/KDC/RN/SK/JBE

29 juli 2020

06u45

Pro League-CEO Pierre François heeft vakantie. In theorie althans, want “in de praktijk doe ik meer telefoons dan ooit. (lacht) Mijn vrouw is niet blij.”

Het toont aan welke ongerustheid heerst binnen de verzameling van profclubs. Aanleiding zijn de coronamaatregelen in de provincie Antwerpen, waardoor alle ploegsporten boven de 18 jaar verboden zijn. Dat geldt “ook voor het profvoetbal”, aldus gouverneur Cathy Berx in VTM Nieuws. “Morgen (vandaag, red.) komt er communicatie, er kan een precisering zijn voor het profvoetbal, maar in principe gaan er geen voetbalwedstrijden toegelaten zijn.”

We testen voortdurend en hebben een gans protocol uitgetekend. Stijn Van Bever

Met het zicht op de competitiestart is dat een ramp. Antwerp-AA Gent (9/8), KV Mechelen-Club Brugge (16/8) en Antwerp-Charleroi (23/8) kunnen dan niet doorgaan. Ook eventuele 1A-thuismatchen van Beerschot - als de club promoveert - kunnen dan niet plaatsvinden op het Kiel. Voor de kalendermanager een nachtmerrie.

Lobbywerk

Geen wonder dus dat de Pro League volop aan het lobbyen is om een uitzondering te krijgen, zoals die ook in bepaalde gebieden in het buitenland bestaan. “Wij aan in contact met alle diensten”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever. “Dat verliep constructief, wij blijven benadrukken dat we kunnen voetballen. We testen voortdurend en hebben een gans protocol uitgetekend.”

Als charmeoffensief stuurde de Pro League gisteren ook een persbericht, waarin stond dat de clubs het seizoen zullen aanvatten zonder publiek. Daarnaast lanceerde de Pro League een oproep richting de fans om de wedstrijden thuis te volgen. “We zijn bereid die stappen meermaals te herhalen, mocht de politiek dat willen”, aldus Van Bever.

Het management van de Pro League wil dus snel van start gaan, ook Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt vindt dat aangewezen. Maar er zijn ook andere stemmen te horen. In navolging van onder meer Beerschot en OHL zijn er enkelingen die het in het huidige klimaat niet onverstandig zouden vinden om de competitiestart wat later op de kalender te plaatsen. Of stelt men gewoon de betrokken duels uit? Een andere mogelijkheid is om de thuiswedstrijden van Antwerp, Beerschot, KV Mechelen en Westerlo te spelen buiten Antwerpen, maar dat zou ongetwijfeld op wenkbrauwengefrons onthaald worden.

Gisteravond laat had Van Bever in elk geval geen zekerheid over profvoetbal in Antwerpen in augustus. “We hebben geen officiële bevestiging dat dat kan. Wat als we niet mogen spelen? We lossen het probleem op als het zich stelt.”

Dat is een gedachtegang die ze zich bij Antwerp en Beerschot momenteel niet kunnen permitteren. Antwerp moet de bekerfinale voorbereiden, Beerschot de promotiefinale, maar mogen ze nog wel trainen? Berx: “Dat mag, maar enkel als men de maatregelen naleeft.” Met andere woorden: duels of onderlinge partijtjes kunnen niet. Qua aanloop is dat allesbehalve ideaal.

Antwerp past zijn programma voorlopig niet aan, ook Beerschot denkt vandaag nog gewoon in Antwerpen te kunnen trainen, maar beide ploegen bekijken wel hun opties voor de rest van de week. Beerschot legde zelfs al wat contacten met potentiële trainingslocaties buiten de provincie. Is het op korte termijn niet nuttig, dan misschien wel voor de rest van de maand augustus, in de veronderstelling dat er geen “precisering” - lees uitzondering - voor de profs komt.

Tenzij natuurlijk de versie van de politici vandaag nog eens verandert… Dan kan Pierre François misschien alsnog een plonsje wagen.

