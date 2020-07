Pro League bevestigt: bekerfinale en promotiefinale gaan door Redactie

30 juli 2020

15u21 8 Belgisch voetbal De finale van de Belgische voetbalbeker (tussen Club Brugge en Antwerp) en de return in de promotiefinale van de Proximus League (tussen OHL en Beerschot) gaan door. Dat bevestigt de Pro League donderdag.

“De Pro League kreeg na intensief overleg van Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem met de betrokken burgemeesters van Brussel, Antwerpen, Brugge en Leuven de bevestiging dat de finales van dit weekend kunnen plaatsvinden”, luidt het.

“Zowel de finale van de Croky Cup op zaterdag als de finale van de Proximus League op zondag kunnen zoals voorzien doorgaan. De evaluatie van de kwaliteit van de verschillende test- en wedstrijdprotocollen die door de Pro League en de KBVB zijn opgemaakt, gaven de doorslag bij de beslissing op het Interfederaal Overlegcomité.”

De Pro League lanceert donderdag een oproep aan alle fans om de wedstrijden “in de meest veilige omstandigheden te volgen en absoluut niet samen te komen”. Die oproep zal in de aanloop naar de finales door de deelnemende clubs intensief gebracht en herhaald worden.

“De Pro League is erg opgelucht en tevreden dat deze bijzonder langverwachte wedstrijden uiteindelijk toch zullen plaatsvinden en houdt er aan de respectievelijke overheden en in het bijzonder Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem te bedanken”, gaat het verder.

De Pro League onderstreept dat samen met de clubs alles in het werk wordt gesteld om de twee finales zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

“De fans zijn al een ganse voorbereidingsperiode een toonbeeld van discipline. Elke oefenwedstrijd achter gesloten deuren vond plaats zonder publiek rond de terreinen. Wij begrijpen dat de honger erg groot is, maar roepen de fans meer dan ooit op om de wedstrijden in de meest veilige omstandigheden te volgen en absoluut niet samen te komen. Laat ons samen deze kans grijpen om aan te tonen dat het voetbal klaar is om het seizoen aan te vatten en te tonen dat we op onze fans kunnen rekenen, in de moeilijkste omstandigheden”, aldus Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

De finale van de Croky Cup tussen Club Brugge en Antwerp wordt zaterdagavond (vanaf 20u30) gespeeld in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. De return in de promotiefinale begint zondagavond om 19u op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Beerschot verdedigt een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.