Pro League beslist om Algemene Vergadering van vrijdag uit te stellen

20 april 2020

21u46 22 Belgisch voetbal De Raad van Bestuur van de Pro League heeft beslist om de Algemene Vergadering van komende vrijdag uit te stellen en te verplaatsen naar maandag. Dit omdat men de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag wenst af te wachten.

Op de Algemene Vergadering met de 24 profclubs diende het voorstel van de Pro League om het seizoen 2019-2020 per direct stop te zetten officieel bekrachtigd. Club Brugge zou aanvaard worden als kampioen en de rangschikking na 29 speeldagen zou officieel opgetekend worden.

Beslissingen omtrent de bekerfinale, de promotiematch in 1B en de dalers – en bijgevolg het format voor volgend seizoen in 1A en 1B – zouden later genomen worden na de uitspraken van het BAS in de diverse licentiedossiers op 10 mei.

De maatregel om de Algemene Vergadering te verplaatsen is opmerkelijk. Wil de Pro League dan toch afwachten of voetbal deze zomer alsnog mogelijk is? Viroloog Marc Van Ranst zette de deur daartoe vorige week op een kier: “Het zou sneu zijn, als in de rest van Europa nagedacht wordt hoe alsnog kan gevoetbald worden, dat wij die piste niet zouden overwegen.”

Vorige donderdag sloeg de Raad van Bestuur die deur evenwel toch weer dicht, maar het is genoegzaam bekend dat enkele clubs niet akkoord zijn met die beslissing. Ook Racing Genk, de club van Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, zou graag voortspelen.

Een voorzitter van een G5-club was vanavond nog niet op de hoogte toen we hem confronteerden met het nieuws en tastte op zijn beurt in het duister.

Een andere – meer waarschijnlijke – optie is dat de huidige competitie weldegelijk wordt afgevlagd en dat men van de overheid de exitprocedure van de lockdown wil weten om te zien wanneer de trainingen voor het nieuwe seizoen kunnen hervat worden, en of er vooruitzicht is op competitievoetbal al dan niet met publiek.

Hoe dan ook zal de komende uren en dagen opnieuw druk getelefoneerd worden in de coulissen van het Belgische voetbal.

