Pro League behoudt na lange vergadering het vertrouwen in CEO Pierre François Redactie

19 november 2018

18u32 2 Belgisch Voetbal De Pro League behoudt het vertrouwen in zijn CEO Pierre François. Dat bevestigde voorzitter Marc Coucke. De Raad van Bestuur van de Pro League sprak naar verluidt unaniem het vertrouwen uit in François, die in opspraak was gekomen door Football Leaks. Dat klokkenluiderscollectief bracht aan het licht dat François wist dat Moeskroen in 2016 nog altijd gerund werd door een makelaar, terwijl dat van z’n eigen Pro League niet mag, en ondernam blijkbaar niets. Daar moest de CEO, die ook voorzitter van het expertenpanel rond spelersmakelaars blijft, vandaag tekst en uitleg bij geven.

François gaf eerder al toe dat hij AS Monaco voor onderhandelingen over de verkoop van Moeskroen heeft doorverwezen naar makelaar Pini Zahavi, ook al was die op dat moment officieel geen bestuurder meer en mocht hij dat ook niet zijn, omdat makelaars geen clubs mogen besturen. “Maar ik wist dat hij de man achter de schermen was.”

Zijn eigen regels heeft François daarmee niet overtreden, zo vindt hij. Hij benadrukt dat hij de man was die er mee voor had gezorgd dat de regels om een licentie te bekomen waren verstrengd. Dat de licentiecommissie Moeskroen toch groen licht had gegeven, ook al werkte Zahavi nog achter de schermen mee, daar kon hij niets aan doen, zegt François. “De commissie werkt onafhankelijk.”

Unaniem

De Raad van Bestuur begon er al om 11u aan, maar de vergadering liep stevig uit. Volgens persagentschap Belga lagen verhitte discussies aan de basis van de vertraging. Maar inmiddels spraken de bestuurders dus toch hun vertrouwen in François uit. Unaniem, zelfs. Dat mag geen grote verrassing heten, want uit een rondvraag van onze redactie bleek dat de Belgische profclubs de CEO niet meteen af leken te vallen na de onthullingen van Football Leaks. Op twee uitgesproken tegenstanders na - bijna iedereen reageerde anoniem - gaf geen enkele voorzitter of manager aan dat François volgens hen moest opstappen. Dat gebeurt voorlopig dus ook niet.