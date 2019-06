Primeur voor Antwerp-abonnees: naar het voetbal? Eerst op de foto Brecht Herman

08 juni 2019

05u33 2 Belgisch Voetbal Wie zich een seizoensabonnement bij Royal Antwerp FC aanschaft, moet verplicht op de foto. Met de fotodatabase willen club en veiligheidsdiensten amokmakers makkelijker herkennen. De Pro League, de Voetbalcel en de politie zijn voor het idee gewonnen. “Binnen enkele jaren is het misschien bij alle ploegen zo.”

De heren profvoetballers genieten dezer dagen van zon, zee en strand, maar aan de loketten van de eersteklasseclubs is het bedrijvigheid troef. Trouwe supporters komen er hun abonnement voor volgend seizoen kopen. Bij Antwerp sta je niet op één-twee-drie terug buiten: niet alleen moet elke fan zijn elektronische identiteitskaart laten inlezen, iedereen moet zich ook laten fotograferen. Wie niet naar het vogeltje wil lachen, mag fluiten naar zijn tweewekelijkse voetbaluitjes. Een primeur in ons voetbal. Een aantal supporters fronst de wenkbrauwen, want waarvoor dient die foto? En hoe zit het met privacy? “Wij krijgen nochtans alleen maar positieve reacties”, zegt Dimitri Huygen, business- en communicatiemanager bij Antwerp. “Wij willen dat iedere supporter van onze familieclub zich veilig voelt in het stadion en willen daarvoor alle mogelijke maatregelen nemen. De foto’s zijn enkel voor intern gebruik. Ze zullen niet op de abonnementen geprint worden.”

Om redenen van veiligheid is het toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen. Zolang die maar beperkt blijven tot het noodzakelijke. Een foto vragen kan dus, een schoenmaat niet.

Vooral voor de politie betekent de database van foto’s een meerwaarde. “Als wij een beter zicht hebben op wie zich in en rond het stadion bevindt, hebben wij meer mogelijkheden om overtreders te vatten”, zegt Willem Migom van de politiezone Antwerpen.

Na ongeregeldheden kan de politie de identiteit van een relschopper makkelijker achterhalen wanneer videobeelden met pasfoto’s kunnen worden vergeleken. “Ik wil benadrukken dat de club dit initiatief genomen heeft en dat we het in onderling overleg hebben uitgewerkt - het is dus niet door de politie opgelegd.” De veiligheid in en rond voetbalstadions staat de laatste jaren steeds prominenter op de agenda, merkt de Pro League. “Vanuit de Voetbalcel en federale politie wordt er meer en meer aangedrongen op een uitbreiding van toegangscontroles. Voetbal is een massabijeenkomst en daar gelden nu eenmaal steeds meer veiligheidsmaatregelen. In die zin begrijpen we dus de demarche van Antwerp. Misschien is het binnen enkele jaren bij alle ploegen zo.”

Anderlecht vraagt selfie

Andere clubs proberen nu al verschillende maatregelen uit. Zo vraagt Anderlecht aan fans die online een ticket willen kopen om een selfie met hun identiteitskaart te nemen. RWDM heeft dan weer een proefproject met camera’s met gezichtsherkenning lopen. De Voetbalcel juicht zulke systemen toe, omdat ze er ook kunnen toe bijdragen dat fans met een stadionverbod toch niet door de toegangshekken glippen. “De identificatie van overtreders van een stadionverbod is een cruciale doelstelling van ons”, reageert de Voetbalcel.

De Pro League plaatst wel nog twee kanttekeningen. “Extra veiligheidsmechanismen zijn vaak erg duur. De politie kan wel dingen vragen, maar een voetbalclub heeft niet hetzelfde veiligheidsbudget als een luchthaven. Daarnaast moet het ook praktisch blijven: ik zie voetbalsupporters niet vier uur op voorhand naar het stadion komen om anderhalf uur aan te schuiven bij de security.”