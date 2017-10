Preud'homme vanop Tenerife: "Mijn smartphone is bijna ontploft". Zegt hij vandaag "neen" tegen KV Mechelen? Stephan Keygnaert

07u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Thierry Breton / Panoramic Het Laatste Nieuws zocht Michel Preud'homme eind september op in Bordeaux. Belgisch Voetbal Michel Preud'homme verblijft momenteel op Tenerife waar hij gistermiddag met vrienden urenlang in een zonovergoten omgeving aan het golfen was. Toen hij in de late namiddag in het clubhouse zijn smartphone opzette, "ontplofte het toestel", grapt Preud'homme.

"Oproepen van vrienden, journalisten..." In België wordt druk gespeculeerd of hij al dan niet ingaat op het voorstel van KV Mechelen om trainer te worden tot eind dit seizoen. In zijn directe omgeving acht men niettemin de kans dat Preud'homme daadwerkelijk overneemt bij Mechelen bijzonder klein. Maar tot hij deze middag officieel zijn keuze bekendmaakt bij het Mechelse bestuur, mogen de fans (een klein beetje) hoop blijven koesteren.

